La compravenda es frenarà

Un cop ja entrats en la desitjada fase 1 i camí de fer un següent pas, el mercat immobiliari de les comarques gironines comença a donar els seus passos i s'encamina a buscar sortida a la crisi generada pel coronavirus. El mercat immobiliari dels habitatges a les comarques gironines ha de reactivar-se però tampoc s'escaparà de la crisi.

Algunes estimacions pronostiquen que la caiguda en la compravenda pot situar-se al voltant del 25 per cent en el conjunt de les comarques gironines. Almenys aquest és el càlcul en què fa uns dies treballava Joan Company, president dels Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i un gran especialista en el comportament del mercat. Company avança que la pandèmia comportarà «una davallada molt important de la demanda» i frenarà operacions de compravenda. Pel que fa a preus, si bé d'entrada la covid-19 ja ha suposat baixades d'entre el 5 i el 15%, els APIs no creuen que això es tradueixi en un descens estructural. «Dependrà de si es té pressa per vendre o no», diu Company. Capítol a part mereixen els lloguers, perquè aquí es continua «amb molta demanda i poca oferta».

Durant les primeres setmanes del confinament l'activitat immobiliària es va reduir moltíssim però no es va aturar del tot, fins que el Govern va aturar tots els sectors a excepció dels imprescindibles. Ara s'ha recuperat l'activitat, tot i que amb moltes dificultats. En aquest sentit, «amb les operacions de compravenda que s'estaven negociant, hem intentat que el client mantingués la confiança i que ajornés la decisió fins que poguéssim reobrir», va concretar fa uns dies a l'ACN el president dels APIs. En el cas dels lloguers, aquí sí que se n'ha fet algun d'urgència –»pràcticament sense veure el pis», diu Company- i també hi ha hagut «casos puntuals» en què el contracte s'ha signat després d'una visita virtual.

La feina, però, ha vingut per una altra banda. La crisi sanitària ha comportat que augmentessin les gestions relacionades amb els ajornaments o rebaixes de quotes. «Hem tingut molta feina, i seguim tenint-la, en les negociacions entre llogaters i propietaris; també per habitatges, però sobretot per locals comercials i despatxos», explica el president dels APIs gironins. Una situació molt similar es van trobar els administradors de finques durant les primeres setmanes. Van estar sempre al costat de les comunitats de veïns atenent les seves peticions i demandes de manera telemàtica.