L'esperat pla de xoc integral

La paràlisi que ha comportat el confinament, lligat a la crisi provocada per la covid-19, tindrà impacte damunt el sector. Tant el de la construcció com l'immobiliari. «Hi haurà empreses que ho passaran malament i algunes no podran continuar; és difícil posar-hi xifres, però sí que la davallada serà important, diu el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària gironins, Joan Company. Per això, reitera la petició perquè la Generalitat impulsi «un pla de xoc integral» per al sector, en la mateixa línia del que fa uns dies ja van fer el Consell Català de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària i l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (sota les sigles dels quals s'apleguen més de 3.000 professionals).

Entre d'altres, el pla reclama rebaixar impostos i impulsar ajudes per a la compra d'habitatges. A més, vol que els propietaris de pisos que els posin a lloguer tinguin incentius fiscals i rebin ajudes per rehabilitar-los. I per últim, també inclou un paquet de mesures destinades als llogaters (com ajudes personals o l'impuls del parc públic d'habitatge social). «No ho estem demanant directament per a nosaltres, sinó perquè ajudaria a revitalitzar l'economia i facilitaria l'accés a l'habitatge per a les famílies», concreta Joan Company. I precisa: «El pla està pensat per revitalitzar el mercat de compravenda, però també per fomentar la col·laboració publicoprivada amb els lloguers».

Ara els APIs gironins ja han pogut tornar a ensenyar pisos, però a les immobiliàries encara hi ha dubtes. Per exemple, amb els pisos turístics. «Això afecta, entre d'altres, aquells qui tenen oficines a la costa», explica Joan Company. «Aquí encara estem pendents de saber quins són els protocols de neteja i desinfecció que s'hauran de fer cada cop que un client hi entri o en surti; això comportarà més complexitat», explica el president del col·legi.

I en paral·lel, també hi ha la qüestió de les despeses. Company avança que, d'entrada, no es preveu repercutir el cost de la desinfecció en el preu del lloguer. «Si ho féssim, ens estaríem fent mal a nosaltres mateixos; per tant, aquest sobrecost l'haurem d'assumir entre el propietari i nosaltres», explica el president dels APIs gironins.

Sigui com sigui, però, Company té clar que els nous protocols contra el coronavirus no seran cosa de setmanes. «Crec que ens hem d'acostumar a aquesta nova normalitat, que malauradament em sembla que durarà força temps; no hi ha més remei», conclou.