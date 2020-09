La teva casa a la Costa Brava, on els teus somnis es fan realitat

La Costa Brava engloba localitats de somni amb el mar Mediterrani com a teló de fons. Viure en aquesta zona és tot un privilegi per als cinc sentits a què no tens perquè renunciar. Consulta les següents cases de venda a Girona i converteix els teus somnis en realitat.

Casa a Santa Cristina d'Aro

Casa d'una planta, gran saló-menjador i una agradable terrassa de vidre amb fusteria d'alumini. Més informació i fotografies casa en venda a Santa Cristina d'Aro.

Casa a Roses

Magnífic dúplex amb terrasses i vistes a la mar. A 10 min. a peu de la platja de l'Almadrava. Més informació i fotografies casa en venda a Roses.

Casa a Platja d'Aro

Fantàstica vila a menys de 3 km. de les millors cales de la Costa Brava. Meravelloses vistes a la badia i a la muntanya. Més informació i fotografies casa en venda a Platja d'Aro .

Casa a Lloret de Mar

Casa de 300 metres, una suite i 4 habitacions dobles. Més informació i fotografies casa en venda a Lloret de Mar.

Casa a Sant Feliu de Guixols

Casa espaiosa de construcció moderna, ampli saló-menjador a dos nivells amb sortida a una terrassa i a un preciós jardí privat. Més informació i fotografies casa en venda a Sant Feliu de Guixols.