Busques un habitatge? Cinc propostes per viure a Girona i rodalies

Viure en un habitatge al centre de la ciutat de Girona o a la seva àrea urbana? Si busques alguna d'aquestes opcions aquí pots trobar cinc promocions immobiliàries que poden complir amb les teves expectatives amb habitatges de diferents característiques i amb diferents acabats i equipaments.

Immobiliària Espígul ha iniciat un nou projecte en una localitat en la qual ja estan més que consolidats: Fornells de la Selva. Seguint l'arquitectura, la línia i els acabats d'alta qualitat que caracteritzen la seva marca i les promocions de pisos i cases construïts fins al moment, posa en marxa aquesta promoció en ple nucli antic del poble.

Si busques pisos amb terrasses per prendre un bon esmorzar, baixos amb una àmplia sortida ideal per a petits i grans i àtics-dúplex amb terrasses-solàrium per aprofitar els dies de sol al màxim Espígul disposa de tota aquesta oferta. La promoció disposa de pisos de 2, 3 i 4 dormitoris, cadascun amb una plaça de garatge assignada i amb possibilitat de places de pàrquing doble i / o trasters. Pisos amb espais oberts i amb una entrada de llum generosa en totes les habitacions. Acabats d'alta qualitat disponibles en la seva memòria de qualitats de l'edifici.

Pots veure tota la seva oferta aquí



Després de projectar, construir i entregar(c/ Sant Joan Batista la Salle, 5), del qual només queda en venda, la promotora immobiliària Salas està enllestint Travessia, la seva segona aposta a l'Eixample de Girona.

Ubicat al carrer Travessia de la Creu, 10, es tracta d'un edifici de 19 pisos d'obra nova on destaquen els baixos amb grans patis i els dúplexs de la planta quarta. Tots ells habitatges amples, lluminosos i amb acabats de primera qualitat, que es complementen amb una planta soterrada amb aparcaments i trasters. I tot això sense renunciar a una de les millors ubicacions de la ciutat, el cor de l'Eixample. L'entrega de Travessia està prevista per la primavera de 2021 i, en les pròximes setmanes, Salas presentarà un pis mostra on els interessats podran veure de primera mà els acabats amb què comptarà aquesta promoció.

Salas, que compta amb una àmplia experiència de 28 anys en la promoció d'habitatges a Catalunya i Balears, aposta per edificis que responguin a les necessitats dels seus clients i a la demanda de cada zona.

Per més informació sobre Travessia, podeu consultar el web de SALAS o contactar a comercial@salas.plus o al 93 745 73 01.





Migdia Homes, habitatges exclusius a 10 minuts del centre de Girona



Entrega immediata. Migdia Homes és una promoció que s'està fent realitat al barri de l'Eixample Sud, concretament al carrer Migdia, i situada a només 10 minuts del centre de Girona. Es tracta d'una zona residencial exclusiva situada molt a prop d'àmplies zones verdes ideals per passejar i fer esport i composta per 4 edificis que destaquen per la seva modernitat i arquitectura tant interior com exterior. és una promoció que s'està fent realitat al barri de l'Eixample Sud, concretament al, i situada a només 10 minuts del centre de Girona. Es tracta d'unasituada molt a prop d'àmplies zones verdes ideals per passejar i fer esport i composta per 4 edificis que destaquen per la seva modernitat i arquitectura tant interior com exterior. Migdia Homes inclou 89 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris amb terrassa i dissenyats amb una construcció sostenible que permet un màxim d'aprofitament de llum solar i espais oberts. Cal destacar igualment les plantes baixes amb jardí d'ús privat i els àtics amb grans terrasses. Són habitatges funcionals, eficients i moderns pensats per a la gent d'avui que busca habitatges amb distribucions pràctiques, atractives i espaioses. Per això, totes les estances, a excepció dels lavabos, són exteriors amb la particularitat també que comptem amb grans finestrells que estenen l'espai cap a l'exterior i connecten l'habitatge amb la terrassa el que permet disposar d'una sensació d'amplitud i gran lluminositat. Les cuines estan equipades amb electrodomèstics, els armaris són de paret i els habitatges disposen de calefacció amb caldera de gas, instal·lació d'aire condicionat i persianes motoritzades en algunes estances. Neinor Homes

Telèfon 900 11 00 22

Finques Catalunya construeix un edifici residencial a Vilablareix



Vols viure al costat de Girona en un edifici amb piscina comunitària? Ho tens a Vilablareix en una nova construcció de Finques Catalunya d'un edifici residencial que consta de diferents tipologies de pisos de tres habitacions amb diferents metratges. A la planta de dalt de l'edifici s'hi distribueixen àtics amb terrasses molt àmplies amb sortida des del menjador i des de totes les habitacions. Tot i que ja n'hi han de reservats encara en queden amb bona orientació. Aquesta tipologia és única al poble. Les plantes primera i segona contenen pisos cantoners, també amb grans terrasses ,que admeten la col·locació de taula i cadires. A la planta baixa hi ha pisos amb jardins particulars de fins a 160 m2.



plaça amb jocs infantils. Existeix també un local comercial davant d'aquesta plaça. L'edifici es troba situat a la carretera de Santa Coloma al mig del poble. Més informació a la pàgina web de L'accés de l'edifici és per davant d'una. Existeix també un local comercial davant d'aquesta plaça. L'edifici es troba situat a la carretera de Santa Coloma al mig del poble. Més informació a la pàgina web de Finques Catalunya

Obres i promocions Pons, habitatges a la Devesa i a prop de molts equipaments i serveis

La promoció Illa 6 de Pons, està situada al barri de la Devesa, a prop de l'Escola d'Hostaleria, de l'Escola d'Idiomes, el CAP del Güell, a prop de la Devesa, a molt poca distància de l'edifici La Punxa i a 5 minuts escassos de l'Estació del TGV.

L'edifici es va concebre com una alternativa a la residència unifamiliar a la rodalia de Girona; són pisos amplis, al bell mig de la ciutat, ben comunicats i amb uns acabats difícils de trobar en promocions d'obra nova: domòtica, vidres de baixa emissivitat, rajola de la casa Porcelanosa, porta cuirassada, fusteria lacada, bancada de Neolith, entre d'altres.

No només es va cuidar el disseny de la façana i de cada habitatge, sinó que també (com podeu comprovar a les fotografies de l'enllaç a la nostra web) es va procurar que els espais comuns acabessin de donar-li l'elegància i distinció que li corresponia.

Només disposem d'un pis en aquesta promoció i és el 1r.3a., un habitatge amb uns acabats d'alta qualitat amb vistes a les Hortes. El pis consta de 4 habitacions, 2 banys i 106 m2 útils. El preu és de 425.000,00 € amb l'aparcament inclòs.