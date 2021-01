Pisos a Figueres on el disseny i la qualitat es donen la mà

Si et trobes buscant habitatge i encara no tens decidit quin tipus d'immoble vols, pis, dúplex o àtic, podem ajudar-te amb aquesta selecció de pisos en venda a Figueres, on la qualitat i el disseny s'uneixen i donen com a resultat unes magnífiques llars.

Dúplex a la zona centre

Excel·lent pis dúplex de 166 m?2; amb gran terrassa a la planta superior, des d'on té unes magnífiques vistes. Disposa d'ampli saló menjador en dos ambients amb sortida a una terrassa, cuina independent amb safareig, 4 dormitoris i dos banys. Lluminós i amb interiors d'alta qualitat. Més informació i fotografies a pis en venda a Figueres .

Dúplex a Figueres de 3 dormitoris

Magnífic habitatge dúplex amb excel·lent ubicació i vistes sobre la ciutat. 130 m2, cuina office, saló-menjador amb balcó, tres dormitoris dobles, tots amb armaris encastats i un bany amb dutxa. La planta superior disposa d'un saló-estudi amb bany amb dutxa, magnífica terrassa i traster. Zones comunitàries amb jardí i parc infantil. Més informació i fotografies a pis en venda a Figueres .

Pis cèntric a Figueres

Pis semi-nou i lluminós. Té tres dormitoris, un ampli bany amb dutxa, lavabo, cuina oberta amb saló-menjador, safareig i balcó. Opció de garatge tancat en el mateix edifici. Situat en una zona tranquil·la, a 4 minuts a peu de la Rambla i del centre comercial. Més informació i fotografies a pis en venda a Figueres.

Àtic a Figueres

Àtic molt actual amb una bonica cuina independent molt lluminosa i amb sortida a un balcó. També té sortida a un balcó amb vistes clares el saló / menjador, que ens ofereix una estada molt agradable. Tres habitacions, una d'elles tipus suite i dos banys completen aquest fantàstic àtic. Més informació i fotografies a pis en venda a Figueres.

Pis ampli i econòmic a Figueres

Ampli i lluminós pis. 108 m2 amb saló, cuina, 4 dormitoris, el principal amb armari encastat i un bany complet. Terres de fusta en totes les estances, llevat la cuina i els banys. Més informació i fotografies a pis en venda a Figueres.

Pis amb piscina a Figueres

Pis a Vila Jardí. 105 m2, amb 3 dormitoris, 2 banys, saló-menjador amb accés a terrassa, cuina independent i zona office, garatge i traster. Zones comunitàries amb piscina i jardí infantil. Pis molt ben conservat. Més informació i fotografies a pis en venda a Figueres.