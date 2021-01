Busques un habitatge? Tres propostes úniques per viure a Girona

Troba aquí tres promocions d'habitatges situats a Girona, entre les quals hi ha gran varietat d'opcions. Tria viure al centre, envoltat de natura, en una zona residencial o en un edifici construït amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.



Aghentia t'ofereix l'habitatge dels teus somnis

L'edifici Migdia d'Aghentia és un immoble d'obra nova integrat per 50 habitatges en construcció amb plantes baixes, pisos i àtics amb terrasses d'1, 2 i 3 habitacions a partir de 165.000 euros i amb possibilitat de garatge i traster. Es tracta sens dubte de l'habitatge dels teus somnis i avui està al teu abast. Aprofita la teva oportunitat.

Es troba ubicat al carrer Sant Miquel-Riu Freser-Santiago 17003 de Girona. La seva situació geogràfica és excel·lent atès que es troba a dos minuts del parc del Migdia, a 5 minuts del centre de Girona i amb molts bons accessos a l'autopista AP-7. A més, a la zona hi trobaràs tots els serveis com ara escoles, supermercats, bancs, farmàcia i molt propera la futura seu de la Clínica Girona. Una promoció situada en una zona residencial on es respira tranquil·litat ideal per a famílies.

T'ofereixen la possibilitat de realitzar canvis sobre plànol per adaptar-se a les teves necessitats i també t'ofereixen poder adaptar l'habitatge per a facilitar l'accessibilitat, comoditat i millorar la qualitat de vida d'aquelles persones que presenten mobilitat reduïda. Aghentia va de la mà de la qualitat i la innovació i t'assessorarà de manera personalitzada amb acompanyament fins a l'entrega de l'habitatge. A més, comptaràs amb el suport d'un equip de tècnics experts que t'assessoraran en decisions i solucionar tots els teus dubtes.

SALAS, obra nova amb els millors acabats al cor de l'Eixample

Després de projectar, construir i entregar Edifici Blanc (c/ Sant Joan Batista la Salle, 5), del qual només queda en venda un dúplex amb entrega immediata, la promotora immobiliària SALAS està enllestint Travessia, la seva segona aposta a l'Eixample de Girona.

Ubicat al carrer Travessia de la Creu, 10, es tracta d'un edifici de 19 pisos d'obra nova on destaquen els baixos amb grans patis i els dúplexs de la planta quarta. Tots ells habitatges amples, lluminosos i amb acabats de primera qualitat, que es complementen amb una planta soterrada amb aparcaments i trasters. I tot això sense renunciar a una de les millors ubicacions de la ciutat, el cor de l'Eixample. L'entrega de Travessia està prevista per la primavera de 2021 però des de Salas t'han preparat un pis mostra perquè puguis veure de primera mà els acabats amb què comptarà aquesta promoció. Aquest pis es pot visitar amb cita prèvia.

SALAS, que compta amb una àmplia experiència de 28 anys en la promoció d'habitatges a Catalunya i Balears, aposta per edificis que responguin a les necessitats dels seus clients i a la demanda de cada zona.

Per més informació sobre Travessia, podeu consultar la web de SALAS o contactar a comercial@salas.plus o al 93 745 73 01.



Tres últims pisos únics al Pla de Domeny amb criteris de sostenibilitat i eficiència

Es tracta d'una altra obra nova al parc de Domeny de Girona on només queden tres últims pisos disponibles per viure moments únics. Acciona Domeny promou un conjunt de 35 habitatges a punt de lliurar amb plantes baixes, pisos i àtics amb terrasses de 2, 3 i 4 habitacions a partir de 250.000 euros. També hi ha la possibilitat de disposar de garatge i traster i disposen d'una zona comunitària a l'aire lliure.

El Parc Domeny està situat al Pla Domeny, una zona cèntrica i residencial de la ciutat de Girona on podràs gaudir en família de fantàstiques zones verdes, poden passejar al costat del riu Ter o sobre rodes per l'extens carril bici. HI ha igualment disponibles tres plantes baixes de tres habitacions amb sortida. És una promoció excel·lentment comunicada tant amb el centre de la ciutat com amb la resta de municipis i propera a molts punts d'interès com el Parc de la Devesa, l'Auditori o el prestigiós restaurant d'El Celler de Can Roca.

Des d'Acciona diuen que per canviar el món has de començar per la teva llar i per això la promoció compleix amb els criteris de sostenibilitat i del segell Breeman. Parc Domeny comptarà amb el certificat d'eficiència i sostenibilitat, un prestigiós mètode d'avaluació de la sostenibilitat que proporciona una sèrie d'eines i procediments destinats a mesurar, analitzar i ponderar els nivells de sostenibilitat en el disseny, execució i manteniment de les noves construccions. Podeu visitar ja el pis pilot!.