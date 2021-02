Cases a Santa Cristina d'Aro, tranquil·litat i relax com a forma de vida

Santa Cristina d'Aro es perfila com un lloc ideal per als amants del golf, en un entorn tranquil envoltat de natura, en el qual poder gaudir de les seves magnífiques platges i rutes de senderisme. Si vols gaudir de tots aquests avantatges et presentem una selecció de cases de venda a Santa Cristina d'Aro perquè puguis començar amb la mudança.

Xalet d'una sola planta

Si el que busques és la comoditat d'una casa d'una sola planta, tenim el que necessites. Vistes a la Vall d'Aro, gran sala de jocs-gimnàs, bugaderia, saló menjador amb llar de foc i sortida a porxo, cuina menjador, 4 dormitoris, despatx i 4 banys.

Més informació i fotografies a casa en venda a Santa Cristina d'Aro .

Casa en urbanització amb piscina i pista de frontó

La casa es distribueix en una golfes de fusta , saló menjador amb llar de foc i es comunica amb una terrassa i el jardí. Les quatre habitacions són dobles i disposen d'armaris encastats.

Més informació i fotografies a casa en venda a Santa Cristina d'Aro .

Casa en urbanització Mas Trempat

Habitatge en molt bona zona residencial, a prop de les platges, amb importants instal·lacions esportives per a la pràctica de golf, hípica, BTT, senderisme i activitats nàutiques. Distribuïda en 4 habitacions, 3 banys, cuina amb llar de foc , saló-menjador, garatge i piscina.

Més informació i fotografies a casa en venda a Santa Cristina d'Aro .

Casa en urbanització Bell Lloc II

Casa en parcel·la de 1.553 m2, amb espai cobert per a cotxes, piscina i caseta per a eines. Consta de 3 habitacions i 2 banys, saló menjador amb terrassa i cuina.

Més informació i fotografies a casa en venda a Santa Cristina d'Aro .

Casa rebaixada a Santa Cristina d'Aro

Casa amb jardí i piscina privats, composta per 2 plantes i planta soterrani i distribuïda en saló amb llar de foc, cuina moblada i amb rebost i lavabo a la planta baixa, 3 dormitoris amb armaris encastats i bany complet a la planta superior. Disposa d'un porxo a l'entrada de l'habitatge i un petit jardí amb piscina a la part posterior, accessible des del saló. Disposa, també, de garatge a la planta soterrani.

Més informació i fotografies a casa en venda a Santa Cristina d'Aro .