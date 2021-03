Santa Eugènia et sorprendrà amb aquests pisos en venda

Habitatges amplis per a famílies, en zona de col·legis, centres sanitaris i esportius, supermercats i una àrea ben comunicada és el que t'ofereix el barri de Santa Eugènia. Pisos, àtics, dúplex, amb llar de foc, places d'aparcament, tots a punt per entrar a viure. Si aquest és el teu districte per viure a Girona, hem seleccionat aquests pisos en venda a Santa Eugènia perquè triïs el teu.

Si vols veure un dels teus immobles en aquestes notícies i a les Xarxes Socials, contacta amb nosaltres punxant en aquest enllaç.

Pis a Can Gibert del Plà

Pis amb gran saló amb llar de foc, 4 dormitoris dobles amb armaris encastats, cuina independent i bany. S'entrega amb dues places de pàrquing i està llest per entrar a viure. Preu rebaixat en 20.000 €.

Més informació i fotografies a pis en venda a Santa Eugènia, Girona.

Àtic a Santa Eugènia

Aquest àtic disposa d'una terrassa de més de 12 m2, menjador-sala d'estar amb llar de foc, cuina nova equipada, safareig exterior i bany. Inclou plaça de garatge.

Més informació i fotografies a pis en venda a Santa Eugènia, Girona.

Dúplex a Santa Eugènia

Ampli i lluminós pis dúplex de 143 m2 amb espectaculars vistes. Distribuït en saló-menjador, cuina, 3 habitacions i dos banys. L'habitatge té terres de tarima, finestres d'alumini i portes interiors de fusta.

Més informació i fotografies a pis en venda a Santa Eugènia, Girona.

Pis amb piscina i baixada de preu a Santa Eugènia

Pis en urbanització amb zones verdes i piscina. L'habitatge és molt lluminós i disposa de 3 dormitoris, 2 banys i cuina moblada.

Més informació i fotografies a pis en venda a Santa Eugènia, Girona.

Dúplex de 4 dormitoris a Santa Eugènia

El pis es troba a la zona de Can Gibert i és un àtic assolellat, amb molt bona distribució i 4 habitacions. Opció a pàrquing.

Més informació i fotografies a pis en venda a Santa Eugènia, Girona.