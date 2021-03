Si t'has decidit per comprar-te una casa per aconseguir més espai i sortides exteriors, tenim el que necessites. Et convidem a visitar amb nosaltres les següents Cases en venda a L'Empordà, entre les que esperem que estigui la teva futura llar.

Si vols veure un dels teus immobles en aquestes notícies i en Xarxes Socials, contacta amb nosaltres punxant en aquest enllaç.

Casa adossada de tres plantes

Casa adosada en zona residencial i envoltada de tots els serveis. Soterrani destinat a garatge i traster. Distribuïda en 4 habitacions i 2 banys. Disposa de zona barbacoa.

Més informació i fotografies a Casa en venda a La Bisbal d'Empordà.

Casa rural reformada a Boadella de l'Empordà

Casas rural totalment restaurada en perfecte estat de conservació. Compta amb terrassa porxada de 25m2 amb magnífiques vistes. Acollidor saló amb volta catalana.

Més informació i fotografies a Casa en venda a Boadella de l'Empordà.

Casa a Castelló d'Empúries

Acollidora casa de tres plantes al cor de l'Empordà. Disposa de 4 habitacions i 2 banys. A / A i calefacció per gasoil en totes les estances.

Més informació i fotografies a Casa en venda a Castelló D'Empúries.

Casa d'estil mediterrani amb piscina

Bonica propietat en zona residencial amb estufa de pellet. Distribuïda en 4 habitacions, la principal en suite amb vestidor, i 2 banys. Disposa d'ampli saló menjador amb cuina oberta.

Més informació i fotografies a Casa en venda a Castelló D'Empúries.

Casa amb jardí a El Far d'Empordà

Àmplia casa de 481m2, sobre terreny de 1771 m2. Es distribueix en 5 habitacions i 4 banys.

Més informació i fotografies a Casa en venda a El Far d'Empordà.

Casa adossada moblada a Empuriabrava

Estupenda casa, equipada i moblad, en zona residencia. Piscina comunitària i zones verdes. Té 4 habitacions i 2 banys, així com 2 terrasses amb vistes a la piscina.

Més informació i fotografies a Casa en venda a Empuriabrava.