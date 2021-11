Estem ja immersos en mesos on el sol escalfa poc i té poca durada i el fred i els núvols es converteixen en protagonistes. L’ambient es torna humit i això fa es fomenti l’aparició de certs problemes a dins les llars. Parlem de les temudes humitats que, si no estan controlades a temps, poden convertir-se en un greu problema que fins i tot pot donar problemes per a la salut de les persones.

Acabat d’estiu hem de revisar parets i estances de les cases i comprovar si hi ha alguna filtració. Posar-nos en mans d’un bon professional és evident la millor solució. No obstant això, si ens veiem molt apurats o hem de fer alguna intervenció domèstica no gaire greu també podem seguir alguns consells i posar-los en pràctica. Potser podrem controlar el problema de manera inicial per després passar-lo a un autèntic professional. Les humitats són un dels problemes més freqüents de les cases antigues, però això no vol dir que no apareguin també en els pisos nous. Aquest problema de condensacions pot convertir-se en un malson, ja que, a més de les antiestètiques taques de floridura i fongs, pot provocar l’aparició de males olors.

Si la humitat persisteix pot danyar tota mena de materials que tingui a prop. Per això, cal fer sempre una intervenció urgent i no deixar que s’estengui la seva acció. Una intervenció que s’agafi a temps ens pot solucionar un problema més gran.

Un consell molt pràctic pot ser aquest: les plantes adequades poden purificar l’aire d’una habitació d’un habitatge. No obstant això, tenir-ne massa a l’interior augmenta considerablement el grau d’humitat de la casa o el pis. Així i tot, n’hi ha algunes com el llorer de l’Índia o la palma de bambú poden ajudar-te a evitar l’excés d’humitat d’un ambient.