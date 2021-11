Estem ja en plena tardor i ben aviat entrarem als mesos d’hivern. És un bon moment per canviar la decoració interior de la nostra llar adaptant-la a colors i elements més càlids. No es tracta de fer una gran reforma, però sí que amb quatre detalls podem millorar la decoració i donar-li un canvi d’imatge més adequat a aquesta època de l’any.

Cada vegada són més les llars que opten per fer una decoració amb carbasses coincidint amb Halloween i la castanyada. Aquesta decoració durarà ben poc, ja que en breu donarem pas a la decoració nadalenca amb diversos elements. L’arbre, el pessebre, els ornaments i altres articles passaran a formar part del paisatge interior de moltes llars. A més, tant durant la tardor com a l’hivern, en fer més vida a dins de les cases, les possibilitats de decoració augmenten i duren més en el temps.

Un dels punts que hem de tenir en compte és que haurem d’adoptar elements que pugui conservar-se a l’interior. Per exemple, les plantes interiors. Decorar la casa amb flors és una cosa que li dona vida a la teva llar. El problema és que decorar amb flors naturals no sempre és possible. Costa molt mantenir la seva frescor i no tothom té temps de donar-los les cures que es mereixen. Per sort, hi ha una alternativa, i és la de decorar usant flors artificials, les quals sempre es veuen igual de bé i no tenen desgast.

Hem canviat d’estació i la pluja i el fred comencen a ser presents. Igual que el temps va canviant, gradualment hem d’adaptar el dormitori a aquesta nova època de l’any.

Els canvis de temperatura influeixen en el nostre estat d’ànim: a l’estiu estem més vitals i a la tardor estem com més tristos. Si t’envoltes d’un ambient càlid i acollidor a casa i en el dormitori, aconseguiràs milloraràs l’estat d’ànim. La clau no és dormir més, sinó tenir un bon descans. Revisa en quin estat es troba el teu matalàs i comprova que està en òptimes condicions per a assegurar-te una qualitat de somni.