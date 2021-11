El primer consell quan et planteges reordenar un armari és començar de zero, per la qual cosa el millor és buidar-ho completament.

Si l’armari és el de l’habitació, col·loca tota la roba damunt del llit, si no, cerca una taula, aparador o un altre lloc que et permeti distribuir tot el que tens i visualitzar-lo bé, per a així saber què tens exactament.

És en aquest moment quan pots aprofitar a fer neteja de les coses inútils. Segurament, hi ha roba que ja no et serveix o que simplement no t’agrada, sigui perquè s’ha passat de moda o perquè el teu gust o estil ha canviat. Queda’t només amb el que realment utilitzes. Si no t’has posat alguna peça o accessori en tot l’últim any, això significa, segons els experts que no ho necessites. Ven-ho en plataformes de segona mà, dona-ho a entitats benèfiques per als més necessitats o porta-ho a un punt de recollida (com és el d’Humana, per exemple). Segur que tens algun contenidor prop del teu domicili.

A continuació, agrupa la roba o objectes per categories i ves col·locant en l’armari en funció del seu ús, deixant al fons o en els prestatges més alts allò que només utilitzes per a moments especials, i més a la vista el que és d’un ús habitual.

Adquireix caixes en tonalitats que combinin entre si per a guardar elements més petits i marca-les a l’exterior perquè ho puguis trobar tot després amb facilitat.

Utilitza penjadors adequats per a cada tipus de peça. Existeixen molts models en el mercat segons la seva funció: per a corbates, cinturons, pantalons, joieria, fulards, etc. Penjar la roba adequadament, a més d’evitar que s’arrugui i que no es deformi, ajuda a estalviar molt d’espai.

No oblidis de doblegar les samarretes i la roba interior en vertical, tal com aconsella Marie Kondo, l’autèntica experta que s’ha fet famosa a nivell mundial a l’hora d’ordenar qualsevol estança de la llar. Segons assegura amb aquesta operació per doblegar aquestes peces obtindrem la millor manera de conservar-les planxades per més temps, i de localitzar-les ràpidament sense haver de desordenar l’armari novament.