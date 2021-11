Els enginyers graduats i enginyers tècnics industrials ens poden aportar bones solucions per millorar l’eficiència energètica en molts àmbits. El seu degà es mostra convençut del paper cabdal que tenen els enginyers i la seva contribució per aportar solucions per a un futur sostenible.

S’han aturat els projectes de rehabilitació energètica arran de la crisi provocada per la pandèmia?

La rehabilitació energètica és una oportunitat per fer front a la situació generada per la pandèmia, perquè amb inversió en eficiència assolirem, per regla general, una disminució de costos. Aquest fet fa que els projectes no s’aturin, sinó que s’incrementin. El que si que hi ha és que la tramitació burocràtica és lenta, pel que dona la sensació d’aturada dels projectes.

Ara que el preu de la llum està disparat què podem fer a nivell particular als nostres habitatges?

Es poden fer diverses accions que la suma de totes juntes representaran un estalvi molt important del rebut, per exemple es pot instal·lar plaques fotovoltaiques per autoconsum que amb instal·lació de bateries d’emmagatzemat, en permeten generar electricitat a les hores de llum i amb l’acumulada a bateries utilitzar-la a la nit, en aquest cas s’ha de racionalitzar el funcionament dels aparells, rentadores, rentaplats .... de dia, i a la nit només enllumenat, televisió,... per tal d’aprofitar al màxim la generació diürna. Un altre acció es fer més eficient l’habitatge, incrementant o millorant el seu aïllament tèrmic, enllumenat i electrodomèstics de consums baixos, ... Canvis d’hàbits com pot ser apagar els llums al sortir d’una habitació, utilitzar el màxim la llum natural en els espais, desconnectar els llumets vermells “stand by”, dels aparells utilitzar lluminàries de baix consum, no deixar l’aparell de televisió, ràdio, ordinador... engegat si no es mira....

I en l’àmbit empresarial les plaques fotovoltaiques són una bona solució?

Tot el que comporti la generació d’energia és una bona solució, perquè aquesta electricitat produïda la redueixes de la factura. Les solucions en l’àmbit empresarial, s’han de dissenyar «a mida» doncs les necessitats i accions possibles a desenvolupar son molt diverses, i per això la intervenció d’un enginyer, és a banda de recomanable, necessària.

Anem per bon camí cap a la mobilitat sostenible. Estem plenament conscienciats?

Tothom parla de la mobilitat sostenible, està de moda, esperem que sigui per sempre i no passatgera, perquè és el camí a seguir. Ara fa poc a la Fira de Mostres d’aquest any, conjuntament amb CORVE ( Associació d’empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions a les comarques gironines), Fira de Girona i ENGINYERS GI ( Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona) hem organitzat un espai dedicat a la mobilitat que es deia Mobielèctric, el seu objectiu era conscienciar a la societat, val a dir, que l’espai va tenir una afluència notable de ciutadans. Per a la conscienciació de la societat es requereix multitud d’accions de l’Administració per afavorir-la, com ajudes fiscals per la seva implementació a nivell individual, millora del transport públic, millora de les infraestructures...

Els fons europeus són una oportunitat històrica per portar a terme aquelles accions que fa temps que estan pendents?.

El fons europeus són l’ oportunitat per posar-se al dia, o si més no començar a fer-ho, però la clau està en el seu repartiment, que hauria de ser essencialment perquè empreses i professionals de «quilòmetre zero »realitzessin els projectes amb el que això suposo d’impacte econòmic de proximitat. Han de servir per equilibrar energèticament el territori, amb accions a cada municipi, per exemple aprofitant espais com poden ser els teulats dels polígons industrials, de les granges agrícoles, edificis públics, espais lliures de nul interès, les mitjanes de l’autopista o àrees de serveis...... per implementar-hi plaques fotovoltaiques i segurament algun molí... aprofitar l’energia geotèrmia, les ones marines....

És optimista de cara al futur?

Un enginyer és una persona que soluciona problemes i és optimista per naturalesa. El futur planteja un munt de reptes, en què els enginyers hi tenen un paper cabdal per anar aportant solucions i crear les condicions per a un futur sostenible. Però compte, amb les actuacions dels enginyers sols no n’hi ha prou, el futur serà la realitat de les accions de tota la societat global del planeta.