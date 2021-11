A vegades no és necessari gastar molts diners en reformes, tan sols és necessari una mica d’imaginació i fer uns petits canvis per a donar-li un altre aire a la nostra llar que faran que sembli un altre habitatge i que ens comportarà, una mínima inversió i ens estalviarà les molèsties ocasionades per les obres, els sorolls i els enderrocs. Precisament, l’enrenou que comporten determinades operacions de reforma a la llar poden fer que ens tirem enrere. No deixem que aquests inconvenients siguin un obstacle si realment volem introduir alguna millora a casa nostra.

Aquests són alguns dels consells que podem seguir si no volem ressentir la nostra economia i finalment tirar endavant una reforma:

- Si els mobles de la cuina estan en bon estat, però el seu color s’ha passat de moda o simplement estem cansats de veure’ls, tenim una opció alternativa a canviar-los per altres nous i es tracta de folrar les portes dels armaris amb vinils, siguin mats o de lluentor. Aquests vinils es venen en qualsevol botiga especialitzada. Pots complementar el canvi substituint els tiradors per uns altres de línies més rectes i modernes, així com pintar l’enrajolat, sigui de la paret o del terra amb pintura ceràmica per a així canviar-los de color.

- En el bany, a més de canviar també el color de les parets i del terra, pots aprofitar per substituir la banyera per un plat de dutxa (la qual cosa comportarà una obra, però en qualsevol cas no massa elevada), o substituir la mampara si la tens de material plàstic o vidre a l’àcid per una altre translúcid i sense perfil, d’estil més contemporani, alhora que molt més fàcil de netejar. Canvia també les aixetes per altres models més actuals.

- Les portes interiors pot ser que estiguin en bon estat, però que tinguin algun color que no ens agradi massa. Dóna’ls-hi una capa de laca o atreveix-te amb colors atrevits i alegres i canvia també els poms.

- Renova els tèxtils: cortines, edredons, catifes, cobertors o coixins, així com les fundes del sofà, de les cadires o fins i tot el tapissat del capçal del llit.

- Canvia els punts de llum i proporciona més claredat a les estàncies. Juga amb els miralls i accessoris per a crear ambients.

- Renova també els mobles foscos per complet: escata’ls i dóna alguna capa de pintura de tonalitats més clares, o aposta pel color per a donar major lluminositat i crear un ambient visualment més ampli i fresc.

Seguint aquests consells podem tenir una bona reforma interior de casa nostra sense patir excessius problemes. Són petites operacions que ens poden aportar un gran canvi i millorar l anosra confortabilitat.