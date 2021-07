L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Girona ha presentat avui la proposta de construir tres blocs d’habitatges de protecció oficial a la ciutat, que portarà dilluns al ple municipal per la seva aprovació. Si la iniciativa aconsegueix el suport necessari, aquest setembre es començarà a redactar el projecte i a principis del 2024, s'iniciaran les obres. "Calculem que les obres estarien acabades en quatre o cinc anys", ha dit la regidora d’Habitatge de l'Ajuntament de Girona, Annabel Moya, durant la presentació.

Calculem que les obres estarien acabades en quatre o cinc anys Annabel Moya - Regidora d’Habitatge de l'Ajuntament de Girona

Aquests tres blocs d'habitatges de lloguer assequible -destinats a aquells col·lectius que no poden accedir al lloguer de preu de mercat- es volen construir a tres terrenys que l'Ajuntament té al barri de Domeny. Concretament, als números 15-17, 19-21 i 42-44 del carrer de la Riera. L'Ajuntament cediria aquests terrenys i la construcció aniria tot a càrrec de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL).

El projecte

Tot i que s'ha de redactar el projecte més detalladament, de moment la idea contempla la construcció d'un màxim de 105 habitatges repartits entre tres blocs. També com a màxim, vuit d'aquests pisos se'ls quedaria l'Ajuntament de Girona, per "emergències" residencials i la resta serien administrats per l’Agència Catalana de l'Habitatge durant un període de setanta-cinc anys. A més, la part baixa dels edificis es destinaria a locals comercials "per impulsar el comerç de proximitat" al barri.

Actualment, Girona disposa de 180 habitatges públics destinats a diferents usos, que engloben lloguers de protecció oficial i també d'emergència de l’habitatge. L'última promoció d'habitatges de protecció oficial es va fer fa deu anys. "Sabem que hi ha un problema de fons què és el parc d'habitatge reduït de què disposa Girona", ha dit el vicealcalde de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats.