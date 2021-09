Els grups municipals de Guanyem i del PSC, a l’oposició, han celebrat l’anunci del govern gironí d’aturar, de forma temporal, les llicències a nous pisos turístics al Barri Vell. Guanyem ha aplaudit que el govern «per fi reconegui que Girona té un problema amb l’habitatge», apunta el cap de l’oposició, Lluc Salellas. Des d’aquesta formació, però, ho valoren com «un pas insuficient».

Des de Guanyem demanen que la limitació també s’apliqui a barris on l’estudi de l’impacte dels pisos d’ús turístic indica una major concentració d’aquests allotjaments, com Sant Daniel (83%), Pedret (40%) i el Mercadal (36%). A més, matisen que les dades només tenen en compte els pisos turístics actius (oferta activa més la potencial) i que, per exemple, al Barri Vell passaria del 54% al 69% d’habitatges d’ús turístic existents davant el parc total d’habitatges de lloguer en oferta. Des de Guanyem també remarquen la utilitat d’aquest estudi, que el partit va introduir en la negociació dels pressupostos de 2020.

Per la seva banda, des del grup socialista han recordat que «el PSC va ser un dels partits que, juntament amb Guanyem i ERC, ja el maig del 2020 vam forçar una moratòria juntament amb entitats veïnals, sobretot del Barri Vell», remarca la portaveu socialista, Sílvia Paneque, en referència a una moció que, fins ara, no s’havia aplicat.

Tot i això, Paneque lamenta que aquesta suspensió «no vagi vinculada a una revisió del Pla Especial i dels usos al Barri Vell». «Pensem que tractar aquests temes per separat és un error», considera la portaveu socialista. D’altra banda, Paneque expressa que «ens hagués agradat rebre el detall d’aquesta proposta prèviament i fer un treball més col·laboratiu des de l’oposició».