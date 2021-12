L’aparició de pintades a la façana de l’edifici del Consell Comarcal de Ripoll durant la celebració el 25 de novembre passat del dia internacional per l’eliminació de la violència contra la dona, i l’agraïment que en va fer el col·lectiu feminista ripollès La Sarja, ha activat un seguiment per part de l’Ajuntament de Ripoll per identificar-ne als responsables. El regidor de l’equip de govern Joaquim Colomer va convidar a qui conegui amb noms i cognoms als autors d’aquestes pintades per denunciar-los davant de Mossos d’Esquadra.

Una representant de La Sarja consultada per Diari de Girona afirma que només reivindiquen a les companyes rebels que s'organitzen per denunciar que volen unes vides dignes, però que no es fan responsables de les pintades que es fan en espais públics, i va apuntar que són diverses les entitats feministes que coexisteixen actualment al Ripollès. Els treballadors dels serveis de neteja troben cada vegada més grafits reivindicatius de diferent signe, fins al punt que Colomer va assenyalar en el plenari de dimarts passat que els serveis de neteja les esborren un dia i l’endemà en tornen a aparèixer.