La participació de l’alcalde santjoaní Ramon Roqué i del jutge de pau del municipi Ramon Escámez, en un acte de l’exèrcit espanyol al cementiri de Sant Joan el cap de setmana de Tots Sants, va ser censurada en el plenari municipal per l’oposició d’ERC. Les imatges de tots dos representants públics va ser enregistrada, compartida i àmpliament comentada per xarxes socials, i el cap de l’oposició Sergi Albrich va assenyalar que “encara que tothom pot fer l’acte que vulgui al cementiri, no sembla correcte que hi hagin participat” en tant que l’homenatge estava dedicat al bàndol conservador de la tercera carlinada. Albrich va afirmar que no és compatible participar en actes reivindicatius de la situació política catalana a la plaça Major i fer-ho alhora en actes organitzats per l’exèrcit.

Ramon Roqué va explicar que fa molts anys que se celebra aquest homenatge i que hi han participat recurrentment alcaldes i regidors de l’Ajuntament per “cortesia” tot i que de forma discontínua. Alhora va mostrar-se d’acord en obrir un debat per parlar-ne “i fer el que es consideri oportú entre tots”. Albrich va recordar que cap alcalde o regidor d’ERC ha participat mai en l’acte de l’exèrcit. L’acte de l’exèrcit espanyol es fa al Mausoleu dels Afusellats, un monument que hi ha a l’interior del cementiri de Sant Joan de les Abadesses, i que forma part de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El mausoleu es va edificar el 1890 en homenatge a 118 soldats i oficials de la tropa liberal que el 17 de juliol de 1874 van ser afusellats a la carretera de Santigosa, a un quilòmetre del nucli urbà. Les tres guerres carlines van enfrontar durant bona part del segle XIX dues línies successòries diferents dels Borbons, difícilment equiparables a la política actual. Una placa recull els noms de tots els militars morts en aquella execució. Militars de la base de Sant Climent Sescebes participen anualment en aquest acte que té una repercussió mínima entre la població santjoanina.