La precarietat en els serveis sanitaris del Ripollès pateix un nou sotrac segons van expressar diversos representants de la plataforma El Ripollès Existeix al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Diversos casos de parts que s’haurien derivat a l’Hospital d’Olot segons van explicar l’exalcalde de Ripoll Pere Jordi Piella i els també exregidors ripollesos Ramon Musach i Mingo Gómez en la seva visita de dijous passat a la cap de ganibet del conseller de Salut, Montserrat Morante, posen sobre la taula una nova fugida de serveis hospitalaris. El Ripollès Existeix té el temor que l’Hospital Comarcal de Campdevànol pugui acabar-se convertint “en un geriàtric”.

La visita al Departament de Salut es va fer per entregar les 4.700 signatures registrades des del febrer de l’any passat, per reclamar que es potenciï l’Hospital de Campdevànol. Entre altres argumentacions els representants de la plataforma ripollesa van afirmar que l’accessibilitat en cas de serveis altament especialitzats, és molt deficient amb Olot, i, en canvi, amb Vic és més fàcil tant per carretera com per ferrocarril. A més van queixar-se de la resposta que han rebut tant del Consell Comarcal del Ripollès, com dels alcaldes de Ripoll, Jordi Munell, o la de Campdevànol, Dolors Costa, en les reivindicacions a favor de l’Hospital de Campdevànol.

Montserrat Morant va explicar-los que tenen com un dels eixos d’actuació respecte al Ripollès, la màxima accessibilitat i alhora la qualitat. També els va exposar la dificultat derivada de la manca de professionals, com a problema de país.