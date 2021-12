L’Associació de Placers del Mercat d’Olot, un any més, aposta per la campanya “Aquest Nadal, el tió t’omple el sarró” amb el sorteig de 4 premis de 500 euros cada un entre els clients que comprin a qualsevol de les parades del Mercat d’Olot.

Per participar-hi, només cal omplir les butlletes que els comerciants entregaran als clients en les seves compres, omplir-les incorporant les dades i dipositar-les a les urnes que hi ha als accessos de les instal·lacions del Mercat municipal. Els interessats o interessades podran participar-hi des del 7 de desembre de 2021 i fins al 5 de gener de 2022. Per cada compra que es faci, es rebrà una butlleta. Abans de dipositar-la a les urnes és necessari incloure les dades que s’hi demanen.

A diferència d’altres anys, cada guanyador rebrà 500 euros, desglossats en vals per bescanviar a les parades del Mercat d’Olot. Els guanyadors tindran fins al 30 d’abril per fer-ne ús.

El sorteig es farà el divendres 7 de gener de 2022, a les 12 h, a la Plaça Hospital, davant el Mercat d’Olot, i s’informarà els guanyadors per telèfon. Les bases de la campanya es poden consultar al web del mercat.