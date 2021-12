La Unió de Botiguers de Ripoll ha engegat aquestes festes la campanya "Ripoll batega per Nadal", que regalarà vals de 10 euros per bescanviar al comerç local per cada 100 euros que els clients es gastin en compres al municipi. Hi participen un total de 121 establiments adherits a l'associació de comerciants de venda de diferents productes i serveis, així com restauració.

Per beneficiar-se'n, cada unitat familiar amb primera residència a Ripoll pot recollir una targeta que registra i suma els imports que es van gastant als diversos comerços del municipi. La targeta és gratuïta i es pot demanar a l'Oficina de Turisme, al Museu Etnogràfic o a la piscina municipal, així com a la Caseta de Nadal que hi ha ubicada dies puntuals a la plaça de l'ajuntament. La targeta pot adquirir-se des del passat 26 de novembre i fins al 20 de desembre. Un cop en possessió d'aquest document de registre, per cada compra superior a 10 euros i efectuada entre l'1 de desembre i el 8 de gener, s'hi posarà un segell. Quan la targeta estigui totalment segellada, es pot retornar a qualsevol punt de recollida i obtenir a canvi el val de 10 euros. Això si, l'única condició per obtenir l'import del regal, és haver comprat com a mínim a tres establiments diferents.