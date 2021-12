L’Hospital Comarcal de Campdevànol nega que estigui derivant parts a l’Hospital d’Olot, tal com va denunciar la plataforma El Ripollès Existeix fa unes setmanes, durant l’entrega de 4.700 signatures al Departament de Salut de la Generalitat per demanar precisament que el centre sanitari ripollès no segueixi patint un degoteig de pèrdua de serveis. Els parts que s’externalitzen segons un comunicat de l’Hospital de Campdevànol, són aquells que es consideren d’alt risc, i sempre es fan a l’hospital de referència que en aquest cas és el Josep Trueta de Girona. A banda d’aquesta circumstància també es poden donar casos de pacients que prefereixen parir a altres centres sanitaris, sempre de forma aliena a l’Hospital Comarcal.

Els professionals que formen part de l’atenció de parts del centre campdevanolenc està format de manera estable per tres ginecòlegs i tres llevadors. Durant els últims anys les xifres de parts atesos ha mantingut una certa regularitat. El 2018 va haver-n’hi vuitanta-cinc, el 2019, vuitanta-vuit, i el 2020, vuitanta. Els tres representants d’El Ripollès Existeix van ser rebuts per la cap de gabinet del conseller de Salut, Montserrat Morante, que va indicar que la manca de professionals en el sector mèdic, s’ha convertit en un problema de país.