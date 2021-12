Representants polítics i policials de Ripoll es van comprometre a reforçar les seves actuacions per garantir la seguretat dels comerciants i veïns, després de diferents episodis d’altercats sobretot nocturns concentrats al barri vell del municipi durant els últims mesos. La sala d’actes de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès va acollir ahir al vespre una reunió convocada per la mateixa patronal i per Ripoll Comerç, per tal d’obrir el diàleg entre afectats i representants públics, i trobar solucions a una situació actual que té una diagnosi diferent segons qui l’analitza. Entre les mesures que s’emprendran destaca la creació d’una taula de seguretat de la qual formaran part cossos policials, representants de l’Ajuntament, comerciants i veïns, per fer un seguiment mensual de les actuacions contra els actes incívics.

La reunió es va convocar després d’un cap de setmana complicat, on a banda de destrosses més o menys habituals en el mobiliari urbà, també es va destrossar la terrassa del bar Easy Rider de la plaça Abat Oliba, amb un cost aproximat al miler d’euros. La preocupació dels establiments comercials arriba fins al punt que plantegessin la possibilitat de contractar “seguretat privada” per controlar la zona d’oci nocturn. Alguns dels restauradors van apuntar a dos bars de la plaça Gran i el carrer Nou com a origen de l’ambient que acaba generant problemes. D’altres assenyalen que en més d’una ocasió s’han produït incidents als seus establiments, amb amenaces de mort per no haver deixat entrar a determinades persones, i incidents greus amb presència de navalles, punys americans, una pistola Taser o ampolles trencades de vidre. També es va assenyalar al jovent, sobretot a menors d’edat, com a protagonistes d’un nombre significatiu d’incidents, i es va instar als cossos policials a retenir-los i avisar als seus pares perquè els vagin a buscar.

Els botiguers també van subratllar el clima d’inseguretat que viuen, i més d’un va afirmar que sentia “por” a l’hora de tancar a les vuit del vespre. Una fornera va apuntar que “ha de venir el meu home a tancar les persianes perquè no goso fer-ho sola”. El problema d’incivisme es va qualificar de total, no només per l’ambient de les nits, sinó també pel problema endèmic de les escombraries llençades a les papereres o qualsevol racó “que donen una imatge lamentable de Ripoll”, per les pintades a les parets, per la compravenda de substàncies estupefaents o pel perill que suposa passejar-se a causa de la presència cada vegada més habitual de patinets.

El cap de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Ripoll, Rafael Manzano va demanar la col·laboració ciutadana a l’hora de denunciar fets delictius, perquè “quan arribem al lloc dels incidents sempre ja s’han acabat”. També va explicar que el nombre de denúncies no és desmesurada, que la majoria de casos són lleus, i que “l’oci nocturn és incompatible amb el descans dels veïns”. En aquest sentit, va afirmar que una solució és desplaçar la zona d’oci fora del centre del poble. Per la seva banda el sergent Josep Párraga, cap de la policia local, va apuntar que es potenciarà la presència policial al carrer i va animar a trucar tantes vegades com faci falta en cas de casos d’incivisme. La regidora responsable de seguretat de l’Ajuntament de Ripoll, Dolors Vilalta (Junts) va dir que “la pandèmia no ha ajudat en aquest cas” i va suggerir que es torni a activar el Drag Alert, un sistema d’alarma instantània que ja es va voler implantar sense èxit ara fa vuit anys. Una altra regidora, la de projecció econòmica, Manoli Vega (Junts) va qüestionar que els responsables dels aldarulls siguin nou-vinguts al municipi, tal com una comerciant havia indicat. “Si féssim una llista dels incívics quedaríem sorpresos” va dir Vega. Els únics representants de l’oposició que van ser a la reunió van ser els republicans Chantal Pérez i Lluís Orriols. Pérez va instar a una major “consciència social” i va demanar solucions imaginatives, com ara una major il·luminació que pot actuar com a mesura dissuasiva d’incidències.

El gruix d’actuacions que s’aplicaran pròximament inclouen una patrulla de policia local destinada cada tarda al centre de la vila, les parelles mixtes de municipals i mossos les nits de cap de setmana i vigília de festiu, o el reforç de dos agents més durant aquestes hores nocturnes. A banda es va acordar el suport de seguretat privada puntual en moments de gran afluència, tal com ja es fa actualment durant la fira de les 40 Hores o el Mercadal, un servei de control de drogues amb servei de vigilància canina, i una nova campanya adreçada als establiments d’oci recordant la prohibició de vendre alcohol a menors.

Els aldarulls al centre de Ripoll no són patrimoni exclusiu d’aquests últims mesos. El primer cap de setmana de juliol i a principis d’octubre de 2020 ja va haver-hi nits de violència a la zona de bars de la plaça Gran, arran dels quals la Junta Local de Seguretat va anunciar que hi doblaria la presència policial. Una restauradora va afirmar durant la reunió de dimecres, que a ella ja li han xafat la terrassa “quinze vegades”.