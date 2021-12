Els veïns i veïnes de Vidreres han escollit continuar amb la celebració del correbous. La decisió s'ha pres avui a les urnes amb una consulta molt ajustada que s'ha fet al Centre Cívic, entre les nou del matí i les set del vespre. Hi han participat un total de 1.685 persones que representen el 24,13 % dels 6.983 habitants, empadronats al municipi i majors de 16 anys, que estaven cridats a votar.

El resultat de la votació popular, que no era vinculant però que el consistori es va comprometre a respectar, s'ha conegut als volts de les nou del vespre. Del total de votants, un 46 % han dipositat la papereta del «no», a favor de suspendre l’activitat de cara a futures edicions de la Festa Major, i un 53 % han optat per la butlleta del «sí», que ha acabat essent l’opció guanyadora, a favor de mantenir el correbous. En xifres, hi ha hagut 901 vots a favor i 772 en contra de la celebració del correbous, a més de 9 vots en blanc i 3 de nuls.

Després de conèixer el resultat de la consulta, l’alcalde Jordi Camps, que no s’ha posicionat públicament ni a favor ni en contra de la continuïtat dels correbous, ha dit que “la jornada d’avui era important i decisiva, s’ha posat sobre la taula una festa local, però que generava certs dubtes a una part de la població". Vidreres continuarà així essent l’única localitat de demarcació de Girona que manté el correbous.

Per la seva banda, Meritxell Arias, portaveu de l’Agrupació de Vidreres per la Defensa Ambiental i Animal, contrària a la celebració del correbous, considera que "amb un centenar de vots de diferència, no és una victòria clara" i que s'ha demostrat -contràriament a la campanya dels organitzadors que ho considera "una festa del poble"- "que de tot el poble, no és". Arias ha assegurat que com a entitat seguiran treballant per eliminar aquestes pràctiques a nivell de país.

Per últim, des de l’Associació Correbous Vidreres, entitat organitzadora de l’esdeveniment, ha expressat molta satisfacció amb el resultat i ha confessat que "teníem l'esperança que continués, però mai se sap". Per ara, desconeixen quan es podrà reprendre la celebració, que es va iniciar el 1986, perquè "tot dependrà de la covid". Sobre la confrontació d'opinions amb l'entitat animalista, els organitzadors asseguren que -referint-se als cartells de la campanya contrària que es van arrencar del carrer- "no va ser ningú de l'entitat perquè, tot i els nervis, hi ha hagut molt respecte. Quan hem sabut els resultats, ens hem felicitat mútuament".

La consulta la va propiciar un incident que es va produir el 2019, quan un animal es va escapar i va ferir a 19 persones. En un inici s’havia de celebrar el 15 de març del 2020, però es va haver d’ajornar per l’esclat de la pandèmia i fa dues setmanes es va anunciar la nova data. Malgrat les crítiques que hi havia hagut sobre la presumpta poca difusió que s’havia fet de la consulta, des de primera hora del matí el degoteig de veïns que han anat passant per les quatre taules de votació del centre cívic Francesc Llobet ha estat constant.