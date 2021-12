L'Ajuntament d'Olot està finalitzant la instal·lació de dos radars a l'Avinguda Sant Jordi. L'acció és una de les peticions que inclou el decàleg elaborat per la plataforma veïnal "No és un vial, és un carrer", que fa anys que reclama la construcció d'una variant per descongestionar la via i augmentar la seguretat dels veïns. Dualita Prats, membre de l'associació, considera que "dos radars no són suficients" perquè "és una via molt conflictiva". Prats assegura que "no es respecta la velocitat" i que han notat "un augment de camions d'alt tonatge, sobretot de transport d'animals vius".

Segons fonts municipals, els dos radars que s'estan col·locant es posaran en funcionament les pròximes setmanes i estaran limitats a 30 quilòmetres per hora (tal com marca la modificació del reglament general de circulació estatal que va entrar en vigor el passat mes de maig). "No és una mesura recaptatòria, aquí hi ha vehicles que passen a 80 km/h i no és un vial", denuncia Prats, responent a les acusacions d'alguns contraris a la col·locació d'aquests elements.

La instal·lació dels radars no és la primera de les peticions incloses en el decàleg que l'Ajuntament d'Olot ha executat. El 2019, es va asfaltar la totalitat de l'avinguda amb asfalt sonoreductor per reduir el soroll. La renovació de la via va tenir un cost de 286.000 euros (IVA inclòs) que va subvencionar la Generalitat de Catalunya. El 2020, es va ampliar un tram de vorera per deixar més espai als vianants i es va plantar més arbrat, per reduir l'impacte sonor i la pol·lució. Aquell mateix any, es va instal·lar una unitat mòbil per mesurar la qualitat de l'aire.

La col·locació d'aquests dos radars és la quarta acció del decàleg que es duu a terme. La pròxima que està prevista, segons informa l'Ajuntament, és ampliar l'espai per a vianants del pont de Zamenhof que connecta l'avinguda amb l'Escola Volcà Bisaroques. Des de la plataforma veïnal reconeixen que les mesures han estat efectives, però que "només són tiretes". Prats conclou que "s'ha de seguir treballant en aquesta línia, però la solució definitiva és la construcció de la variant". Així mateix, fonts municipals asseguren que "s'està pressionant a la Generalitat per fer-ho possible", tot i que de moment no hi ha cap projecte en marxa.