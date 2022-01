Sant Joan de les Abadesses va inaugurar dilluns passat, dia 17 de gener, un nou carril bici al carrer Ramon d’Urg del municipi. El grup municipal d'ERC denuncia que "el traçat ha implicat la pèrdua de més de 30 aparcaments en una zona altament concorreguda pels serveis bàsics que s’hi troben", com el Consultori Mèdic o la Fundació Emma.

Segons ERC, aquesta pèrdua d’aparcaments comportarà un greuge tant per les persones que hagin de desplaçar-se al consultori com als comerços propers i pels familiars dels usuaris de la residència geriàtrica o els veïns de la zona que hi aparquen cada dia.

Els republicans admeten que el carril "és una proposta necessària per fomentar l’ús de bicicletes i/o patinets", però consideren que el traçat del carrer Ramon d’Urg "respon a una acció poc pensada i poc consensuada". Proposen plantejar-se ubicar-lo a carrers paral·lels i poc transitats com el camí ral, el camí de darrera del camp de futbol o el carrer de la Font dels Estudiants.

Amb tot, ERC demana que es replantegi el traçat del carril bici i es consensuï un nou tram que permeti, diuen, el desplaçament de bicicletes i patinets sense implicar la pèrdua d’aparcaments al centre de la vila.