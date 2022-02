Ahir al vespre, la seu de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès va acollir la primera trobada de la Taula de Seguretat, sorgida de la reunió celebrada el mes de desembre per abordar la problemàtica de l’incivisme i els altercats nocturns que s’estaven vivint a Ripoll. Hi va participar un representant del sector serveis, un de l’oci nocturn, un de la restauració i un del comerç, així com la regidora de Seguretat de l’Ajuntament, M. Dolors Vilalta, el president de la UIER, Eudald Castells i el gerent Josep Pascal, el cap de la Policia Local, el cap dels Mossos d’Esquadra i el mosso responsable de les relacions a la comunitat.

L’objectiu de la trobada era valorar la posada en marxa de les accions proposades i acordades a la primera reunió entre els cossos policials, l’Ajuntament i els representants de tots els sectors afectats, així com consensuar noves accions. Els representants de tots els sectors afectats van valorar positivament les accions realitzades i van coincidir en el fet que, amb poc més d’un mes de posada en marxa, els actes incívics havien disminuït. Es va remarcar el fet de destinar una patrulla de la Policia Local al centre de la vila a les tardes com una molt bona iniciativa, així com reforçar els cos de la Policia Local amb dos agents més les nits de cap de setmana i vigílies de festius. També es va posar sobre la taula el bon resultat del treball conjunt entre els Mossos d’Esquadra i Policia Local les nits del cap de setmana i vigílies de festius. Més control antidrogues Al llarg de la trobada també es va acordar que s’intensificarà el servei de control de drogues mitjançant vigilància canina. La regidora de Seguretat, M. Dolors Vilalta, també va recordar que s’havia passat pels establiments per recordar la prohibició de vendre alcohol als menors, una pràctica que causava preocupació en tots els sectors i que es continuarà treballant amb una campanya molt més potent. La taula es va emplaçar al mes d’abril per tal de fer el seguiment de les actuacions acordades, fer un control dels fets ocorreguts i per proposar, si cal, noves accions. Un cop més, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra van recordar la importància de denunciar els fets perquè puguin actuar per aturar-los quan es duen a terme.