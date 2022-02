Lluís Puig i Casanovas

El traspàs el passat dia 8 d’enguany d’en Lluís Puig, als vuitanta-sis anys d’edat, ho ha tenyit tot de vertadera tristesa i també de nostàlgia. La seva dimensió humana, difícil de descriure, era l’estímul i el valuós suport per a molts palamosins tant en l’aspecte personal com d’home públic, perquè en Lluís des del primer contacte transmetia generositat, il·lusió i experiència embolcallada en un tracte exquisidament amable per a tothom. Així era en Lluís.

Des de l’any 1981 fins al 1995, va ser destacat com eficient regidor de l’Ajuntament palamosí, primer per Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en cohabitació amb Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i posteriorment, l’any 1996, encapçalant la llista d’un partit d’àmbit local, Unió Palamosina, amb el qual va assolir tres regidors. Empresari d’èxit, fa fundar i dirigir molts d’anys, fins a la seva jubilació, l’empresa Autoescola Palamós, complementada amb una prestigiosa corredoria d’assegurances i una gestoria. Parlar d’en Lluís és parlar d’un polític incorruptible, d’un empresari honest i emprenedor, un amantíssim espòs i un amic sincer dels seus amics en qualsevol circumstància. Palamós ha perdut un home íntegre i intel·ligent que, des dels diferents càrrecs que va ocupar en el món de la política, amb el seu esforç i bonhomia i sense estalviar sacrificis, la va utilitzar com l’instrument per millorar la qualitat de vida de tots els palamosins. Ell sempre va creure en les persones i per això mai els va donar un peix sinó que els va ensenyar a pescar. Ho va aconseguir amb passió, sens dubte la seva millor arma de seducció. Per això parlar de la seva pèrdua és reconèixer una fissura en la intimitat més fonda de cada un dels seus conciutadans, saber que a partir d’ara Palamós té un petit silenci en el cor dels palamosins, un batec menys.

Per la seva esposa, na Catalina; les seves germanes, Maria Rosa i Marina; nebots, cunyats, resta de família i amics, segur que tots els palamosins experimenten el més sincer i emocionat condol al qual m’uneixo.

BLANES

MARÍA MIRANDA POVEDANO

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Luis Estirado Diaz i tenia quatre fills. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CAPMANY

FRANCESC X. SANTAMARIA CUSÍ

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Margarita Bech Bech i tenia dos fills. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Capmany.

CASSÀ DE LA SELVA

MARIA SALOMÉ MORENO GUTIÉRREZ

Ha mort als 81 anys. Tenia tres fills. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Cassà de la Selva.

CORNELLÀ DEL TERRI

JOAQUIM VICENS OLIVET

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Maria del Carme i tenia un fill. Residia a Cornellà de Terri. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà de Terri.

FIGUERES

ISABEL NAVARRO BELMONTE

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Eusebio Chamorro Almaraz i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

HERMINIA RIBAS VIARNÉS

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Pere Gifreu Riera i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.

GIRONA

MANOLO FUENTES DUARTE

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Joaquima Pumarola Castelló i tenia vuit fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

MARIA FONT BOU

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Rogeli Gasull Vilà i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

L’ESCALA

MARIA VILABRÚ CALLOL

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miquel Palau Roca i tenia un fill. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

LLANÇÀ

EDUARD BUSQUETS PERLAS

Ha mort als 60 anys. Era casat amb Lourdes Frigola Gironès i tenia una filla. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la capella del port de Llançà.

OLOT

ANTONIO CARNERO MOMBARDO

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Encarnació Esquena Barcons i tenia quatre fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

JOANA CLAPAROLS ANGLADA

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Victoriano Orozco Caballero i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

QUART

NARCÍS SERRA DAUSET

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Carme Coll Vilalta i tenia tres fills. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Margarida de Quart.

ROSES

MARIA ESPIGARES CORRAL

Ha mort als 88 anys. Era vídua de José Fernández Rodríguez i tenia tres fills. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Roses.

SALT

ANTONIA GONZÁLEZ-CARRATO RODRÍGUEZ PERAL

Ha mort als 71 anys. Era vídua de Joaquin Aranda Córdoba i tenia dos fills. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

TERESA ARANDA MOLINOS

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Rubén Ruiz Ruiz i tenia un fill. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a l’església parroquial de Sant Cugat de Salt.

SANT JAUME DE LLIERCA

ALBERT VILA MASOS

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Isabel Marco Palazón i tenia dos fills. Residia a Sant Jaume de Llierca.

La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Jaume de Llierca.

ULLÀ

TOMÁS LÓPEZ FERNÁNDEZ

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Ana Martos Uréndez i tenia tres fills. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori de Torroella de Montgrí.

VILADAMAT

MARIA SOTO SERRANO

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Florencio Martínez Martínez i tenia dos fills. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.