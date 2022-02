Josep Bisbe Company

Cap de medicina interna de l’Hospital d’Olot

Ha mort Josep Bisbe Company a causa d’una llarga malaltia. La seva mort ha causat una gran commoció a Olot i la Garrotxa. Fins fa poc cap de medicina interna de l’hospital d’Olot i la Garrotxa, Bisbe era cone­gut per la seva capacitat de comuni­ca­ció amb els pacients i els seus fa­miliars. A les hemeroteques abunden les notes d’agraïment de familiars de pacients destinades directament a ell. Natural de Celrà, va ar­ribar a Olot el 1986 quan havia a­cabat l’especialitat a l’Hospital Clí­nic de Barcelona. Un any després, va assumir la direcció mèdica de l’Hos­pital d’Olot; l’Hospital Sant Jau­me de l’avinguda Camil Mulleras. En l’època de la seva direcció mèdi­ca, l’hospital va entrar a la Xarxa d’Hos­pitals d’Utilització Pública i va posar en marxa els serveis de ra­diologia, laboratori, ginecologia i va augmentar l’atenció pediàtrica. Va ressaltar pels seus coneixements en el tractament de malalties infec­cio­ses com la SIDA. Va fer xerrades professionals sobre la SIDA, i va te­­nir un paper molt important en l’am­pliació de les relacions entre l’Hospital d’Olot i l’Hospital Josep Trueta de Girona. Entrats els anys no­ranta, es va fer càrrec del Servei de Medicina Interna de l’Hospital d’Olot. Amb el temps, el servei ha es­devingut un referent a tot el país gràcies al perfil dels seus responsa­bles. El 13 de novembre del 2009, el col·legi de metges li va atorgar el premi al reconeixement professio­nal, un guardó, que s’obté després de ser escollit pels companys. Encara no fa un any, el Servei de Medicina Interna de l’Hospital d’Olot, liderat per Josep Bisbe, va obtenir un dels si­sens premis Bonastruc ça Porta per la cohesió del servei, la visió de medicina pública i el valor del tre­­ball en equip integrat al territori.

Recordant Francesc Folch Camps

Farmacèutic, analista, exbotiguer del Barri Vell, veí i amic

Diumenge m’arribava la notícia del traspàs del senyor Folch Camps, farmacèutic i president, fins no fa massa, del Centre d’Anàlisis Girona, casat amb la Dolors Rubau, amicalment la Lolita. Tenien quatre fills, la Judith, l’Elisabet, l’Olga i en Francesc. Tenien la farmàcia fins no fa massa al cor del meu estimat Barri Vell de Girona, sota les Voltes de la Rambla, cantonada carrer Minali, que els últims anys va ser portada per la seva filla Olga que traslladà la farmàcia al carrer Joan Roca i Pinet.

L’altra farmàcia la tenen ubicada a la Gran Via de Jaume I, portada per la Lolita en el seu temps i ara suposo en Francesc, que també havia obert una ortopèdia al costat i han fet remodelacions que jo ja no he vist.

Perquè quan perdo algú del meu estimat Barri Vell sento com si perdés quelcom meu, el senyor Folch van anar a viure fa anys allà on hi havia el Servei Domèstic i anant o venint els veies moltes vegades. El recordo amb una cartera negra al braç, de posat seriós però molt amable de tracte, i la Lolita molt riallera. A casa havien celebrat la festa de bateig dels bessons, són coses que quan ets jove no fas cas, però quan ets gran aquests records formen part de la teva vida, per exemple recordo que fins i tot feien anàlisis a la Rambla.

Sí que parlo d’anys, però vàrem viure veïnatge i botigues junts. El dia 21 li varen dir adéu a la parròquia del Mercadal de Girona, on de ben segur no hi va faltar gent per fer costat a la família Folch Rubau en aquests moments tan especials de dir adéu a una persona estimada.

Descansi en Pau.

M. Carme Ribas i Mora

Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona

FIGUERES

MARÍA BLANCO GARCÍA

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Vilar Tomàs i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

PEPI BRUGUÉS PUJADAS

Ha mort als 66 anys. Era casada amb Carles Genover. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

JOSÉ MARÍA PÉREZ DEL BARRIO

Ha mort als 85 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

PERE COMA RIGAU

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Àngels Alabert Feliu. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

JOSEP CASALS OLLER

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Dolors Coll Bayer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

CLOTILDE ESTAÑOL VILA

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Salleras Saliner. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

ANTONIO HERNÁNDEZ MARTÍN

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Josefa Vallés Gruart. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

LLORET DE MAR

XAVIER CLOT MORENO

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Vilà Pla. Residia a Lloret de Mar.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori de Cassà de la Selva.

OLOT

TRINITAT SARAROLS AYATS

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Masmitjà Masjoan i tenia dues filles. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

ANTONIA VALVERDE MOLERO

Ha mort als 97 anys. Era casada amb José Fortis Molero i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

JOSEP BISBE COMPANY

Era casat amb Maria Plantalech España i tenia dues filles. Residia a Sant Privat d’en Bas. Els funerals se celebraran en la intimitat de la família.

QUART

JOSEFA MEDINA ARJONA

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Sencianes Aranda. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

ROSES

CAYETANO PÉREZ MORENO

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Anita Caballero Benítez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Maria Plana Turró i tenia dos fills. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

SILS

FRANCISCO REINA REINA

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Leonor Rodríguez Pérez. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

VILANNA

MARIA XIFRA CROUS

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Fauchs Codina. Residia a Vilanna. La cerimònia se celebrarà avui, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilanna.