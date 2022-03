L’Ajuntament de Palafrugell disposa d’un Pla del Verd i la Biodiversitat. Aquest document pretén ser una eina estratègica per al disseny de propostes de gestió i d’ordenació a nivell municipal, afavorint la biodiversitat, el paisatge i l’adaptació al canvi climàtic.

El treball, coordinat per l’àrea de Medi Ambient i realitzat durant els anys 2020 i 2021, parteix de la diagnosi dels elements naturals presents als nuclis urbans i a les zones periurbanes d’especial interès, com la plana de l’Aubi. Els resultats obtinguts permeten definir uns objectius i planificar unes propostes de futur per al verd i la biodiversitat.

L’objectiu del Pla és fer compatible la conservació dels elements naturals autòctons amb l’activitat econòmica i social, de manera que s’aconsegueixi una millora de la qualitat de vida dels ciutadans, i alhora es fomenti la participació dels mateixos en la preservació del patrimoni natural del municipi.

Durant l’intens treball de camp, s’han identificat 137 espècies d’aus i s’han cartografiat un total de 1.097 nius distribuïts en 282 colònies; s’han identificat 30 espècies de mamífers, 11 de les quals de ratpenats; 14 espècies de rèptils; i 11 espècies d’amfibis, 6 de les quals catalogades com a espècies d'interès comunitari.

El passat 24 de febrer es va inaugurar una exposició al Centre Municipal d’Educació Núria Rivas Mascarós, que recull les fotografies preses durant el treball de camp de la fase de diagnosi del Pla.