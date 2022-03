Portem cent anys amb gasos i baionetes a les trinxeres franco-alemanes de la guerra del 14-18. Són armes de destrucció humana en mans humanes. Recordo haver vist, quan encara era nen, els ulls vermellosos d’homes que havien lluitat a les trinxeres franco-alemanyes. Els deien les gazés. La guerra mundial del 1939-1944 és una victòria edificada sobre milions de cossos humans morts. També en la banda victoriosa. Ara, no costa gaire a un governant solitari, sol com un cartoixà en una punta d’una llarga taula sense cap alè humà. La crueltat de l’orgull. Els dies i les nits passegen l’angoixa humana a cada metre quadrat de centre-Europa.

Però la guerra, les guerres, són permanents en el nostre món. No guerres militars, sinó de baionetes enguantades i de bombes de diversió. El nivell de violència és fruit d’un gran injustícia. No és un cementiri el pacífic mar mediterrani? I el món d’Orient, mig fet runes. I les vacunes que no arriben a l’Àfrica? I els milions de persones de pobres severs, com se’ls anomena ara? No podem col·locar-hi també les violències de parella, que no saps si són matrimonials o no, però destruïdes per l’odi? I els jornals injustos dels immigrants? I la Llei d’eutanàsia que ha refusat invertir en obres de cures pal·liatives? I les jugades econòmiques que maneguen els dinerals?

Potser, en el nostre temps, la poca fe fa que no es faci al·lusió a Déu. I no necessiten demanar-li cap justificació a aquells que saben que, en Déu, la justícia i l’amor són permanents. Que Déu respecta la llibertat humana, i el Salm 11 diu: «Jahvé, que és just, estima la bondat; els homes rectes el veuran cara a cara».