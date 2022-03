Recordo que quan estudiava història als dotze anys, menys o menys, em cridava l’atenció el text que parlava de la «Guerra dels trenta anys». I sempre m’imaginava que devien ser guerres a cops de pals. No és així. L’home ha nascut amb la mà empunyant l’espasa. Es passa fàcilment de l’esforç a la violència, del coratge a la lluita fratricida. De l’amor a l’odi. Això no es demostra. Es veu. I es lamenta perquè és una prova de les dificultats per trobar l’equilibri humà.

La història té una gran part de dates de guerra. Ho veiem. També sorgeixen combats d’heroisme. Manifestacions de l’amor del cor humà pels valors importants. La vida històrica té riqueses més importants que ella mateixa. Tinc entès que Polònia ha decidit «polonitzar»,amb drets i deures, més del milió de refugiats ucraïnesos. I ucraïnesos que abandonen la seva normalitat de vida per defensar la llibertat, sobretot la llibertat de l’esperit, el refús de la dictadura que vol encadenar el cos i l’ànima. Segurament que aquests valors tornen a figurar en el projecte de vida de moltíssima gent. La relació amb Déu pot renéixer en el dolor. Un dia, ens relata l’Evangeli, els habitants de Nazaret no accepten els miracles de Jesús. El volen estimbar en un barranc gros. Perdre el cap no és només fruit de la malaltia. Pot ser la disbauxa interior del pecat. Pensem en les guerres d’orgull que han sembrat la història. Estem a punt de celebrar la festa més humana de la persona amb més equilibri interior i extern de Sant Josep, Patró de l’Església universal. Seria bo demanar-li que ens ensenyi el camí difícil de l’equilibri total.