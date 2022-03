Solsona tindrà, a partir d’avui, nou bisbe. El fins ara bisbe de Menorca, el valencià Francesc Conesa, de 60 anys, prendrà possessió avui del càrrec per substituir el controvertit Xavier Novell, que va dimitir inesperadament l’estiu passat per casar-se.

Conesa ja ha escrit la seva primera carta dominical, que es publicarà diumenge, com a bisbe de la diòcesi de Solsona, en la qual agraeix l’acolliment rebut i anuncia que vol comptar també amb els laics per a dur a terme el seu ministeri. Sota el títol de Anunciar Jesucrist, Conesa es dirigeix als seus «fidels de Solsona» per a agrair-los «el seu acolliment».

«Des que el passat 3 de gener es va fer públic el meu nomenament com a bisbe de Solsona, han estat nombroses les felicitacions i mostres d’afecte que he rebut. Els agraeixo de cor», escriu el nou prelat de Solsona, que arribarà a la diòcesi en un moment en què és la ciutat catalana amb més casos de covid i amb més velocitat de transmissió del virus.

Segons Conesa, «ara començo amb il·lusió un nou camí, amb l’únic desig i ambició de ser testimoni de Jesucrist per a vosaltres».

«Compto amb tots vosaltres per a dur a terme aquesta missió. M’agradaria que cada cristià de Solsona se sentís realment implicat en la missió apassionant de ser testimoni de Jesucrist i del seu Evangeli», anuncia el bisbe.