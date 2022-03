Sant Hilari Sacalm recuperarà el seu tradicional Via Crucis per Setmana Santa després de dos anys aturat per la pandèmia. Se celebrarà el Divendres Sant, però durant tota la setmana s’han organitzat activitats per acompanyar aquesta tradició, amb més de tres segles d’història. Entre elles hi haurà una ruta familiar guiada, una fira artesanal, tallers infantils i es repetirà la ruta dels Ous de Pasqua, que ja es va fer l’any passat. L’Associació del Via Crucis fa mesos que prepara l’esdeveniment i està ultimant els darrers assajos.

Festa d’Interès Nacional El Via Crucis Vivent va ser declarat Festa Tradicional d’Interès Nacional l’any 1999 per la Generalitat i l’Associació del Via Crucis va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 2010.