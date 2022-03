Des de petits, tots desitgem que es faci justícia en la família, a l’escola, en l’esport, en la valoració del treball, en la vida social, en la defensa dels drets humans, en la judicatura, en la política... El desig de justícia és universal i fortament arrelat en l’ésser de les persones i dels pobles.

Què entenem per justícia?

L’objecte de la virtut de la justícia és, doncs, donar a cadascú el seu dret, donar o respectar el que és seu i li és degut: la vida, la llibertat, els béns dels quals és legítim propietari, la fama, etc. Més breument, es pot afirmar que la virtut de la justícia és el dret, però entenent per dret la cosa justa en si mateixa, allò just, i no la llei ni la ciència del dret.

Cridats a la justícia en la vida diària

La nostra fe ens ha d’ajudar a cercar la justícia en el negoci i la política, en factories i oficines, a l’escola i la llar, i en tots els esdeveniments de la vida diària. La justícia social i el benestar comú es construeixen o s’ensorren dia a dia amb les innumerables decisions i opcions que prenem.

Aquesta vocació de buscar la justícia no és una mera tasca individual; és una crida a treballar amb els altres per humanitzar i emmotllar les institucions que afecten tanta gent.

Les nostres famílies són punt de partida i focus central d’una vocació per la justícia. La manera com tractem els nostres pares, esposos i fills és una manifestació de la nostra entrega a l’amor i a la justícia.

La justícia en el treball

En la tradició catòlica, el treball no és una càrrega, no és només la manera de guanyar-se la vida. El treball és la via per mantenir la família, per créixer en dignitat, promoure el bé comú i participar en la creació divina.

Això significa fer bé les coses ordinàries, aprofitar al màxim els nostres talents i oportunitats, tractar els altres amb dignitat i justícia, i treballar amb integritat i creativitat. Les decisions preses en el treball poden ser una important contribució a una ètica [...] (extret del Full Parroquial).