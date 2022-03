Avui 17 de març, se celebra el dia de Sant Patrici, o com es coneix popularment, el Saint Patrick's Day. Una jornada que té com a data d'origen el 1631 i que serveix per commemorar l'aniversari de la mort de Sant Patrici. El que és el patró d'Irlanda va traspassar el segle V, l'any 461, i se li atribueix la difusió del cristianisme per a tot el país.

Tot i que és el dia de festa nacional del país del trèvol, també se celebra a altres indrets, com als Estats Units on hi ha molta presència d'irlandesos. De fet, a Boston es va realitzar la primera desfilada l'any 1737 i la van seguir Nova York el 1762 i Chicago el 1962. Actualment, la tradició mana que durant aquesta jornada és habitual vestir amb alguna peça de color verd i festejar-la bevent una cervesa. A Girona, alguns locals s'han adherit a aquesta celebració. Per això, et portem la llista de les millors cerveseries de la capital gironina:

McKiernans

Ubicat al bell mig de Girona (Rambla de la Lliberta, 32), aquesta taverna irlandesa ofereix tota mena de cervesa. Estar en aquest típic pub sembla estar a Dublín. Destaca pel seu mobiliari fabricat amb fusta de la catedral de Wexford. Sens dubte, és la millor opció per celebrar el Saint Patrick's Day lluny del país irlandès sense moure's de casa.

El Doll

Servir-se un mateix la cervesa i sentir-se com un vertader cambrer és possible en aquesta cerveseria ubicada entre l'església de Sant Feliu i la Catedral de Santa Maria de Girona. A més de poder servir-se la cervesa des d'un brollador, "el Doll" té una extensa carta de cerveses que es poden acompanyar amb alguna de les tapes que ofereix.

La pinta

Aquesta cerveseria està ubicada al carrer de la Barca, 22. La que era abans "El Primer Glop", ofereix una gran carta de cerveses artesanes en llauna, ampolla o des de dotze brolladors (IPA, Pilsner, Porter...). A més, en aquest local també es pot gaudir de música en directe, gràcies als concerts que s'hi realitzen.

Kerunta

Entrar al "Kerunta" i no decidir-te és quelcom normal. En aquesta cerveseria, ubicada al Carrer Anselm nº9, hi ha una pissarra on cada dia s'escriuen els tipus de cervesa nacionals i internacionals que s'ofereix. IPA, Pilsner o cervesa negra... Qualsevol persona té el seu tipus preferit de cervesa que la pot amenitzar amb alguna tapa per pica.

Babilònia

Ubicada davant d'un dels punts més populars de Girona com és Correus (Avinguda Ramon Folch, 17). Aquest local disposa de setze tiradors de cervesa sense pasteuritzar i sense sucres afegits. La seva selecció és una invitació a descobrir cerveses de primera qualitat incloses en una carta que es renova segons la temporada. Hi destaquen les cerveses làmbiques i sour.

Bagels & Beer

Local petit, però acollidor situat ben bé al davant del riu onyar (Passeig José Canalejas, 1). Té dues cartes de cerveses: una on s'ofereixen cerveses des de tiradors; i una altra, i més extensa, on apareixen cerveses artesanes nacionals i internacionals (IPA, Pilsners, Lagers, Làmbiques, Trapistes, Stouts, Porters, Saisons, Wild Ales, Berliners, Fruited Sours i Weissbier) en ampolla i llauna.

Restaurant B-12

Ubicat a la plaça del Vi, 11, aquest local és un restaurant i bar vegà i ecològic on es poden degustar un gran nombre de cerveses artesanes. De fet, la seva extensa carta ofereix més de 32 referències de cerveses artesanes sense haver sigut filtrades ni pasteuritzades.

The Crafty Bear

Aquest no és un local per asseure's i relaxar-se degustant una cervesa. Si no, que és una botiga com a tal. Ubicada a la Gran Via de Jaume I,4, aquí es pot adquirir cerveses de tota mena nacionals i internacionals gràcies a l'ampli assortiment que s'ofereix.