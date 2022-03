El 90% dels alumnes musulmans no pot accedir a classes de religió islàmica, segons les dades de l’Observatori Andalusí, que xifra en 2.250.486 les persones que professen la religió musulmana a Espanya.

Elaborat per la Unió de Comunitats Islàmiques d’Espanya (Ucide), l’informe destaca que els musulmans representen aproximadament el 4% de la població i gairebé la meitat d’ells (el 42%) són espanyols, mentre que un 58% és població immigrant, principalment d’origen marroquí.

La presència de musulmans és més elevada a la meitat sud-est del país i, per comunitats autònomes, destaquen Andalusia, seguida de Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana i Múrcia.

La Ucide denuncia en el seu informe les dificultats dels alumnes en l’accés a les classes de religió musulmana. Des de que l’any 1996 es va aprovar el currículum de les classes d’Ensenyament Religiós Islàmic, així com el conveni per a la contractació dels professors per a impartir l’assignatura, només catorze autonomies compleixen uns mínims legals. A Catalunya s’està portant a terme una prova pilot d’ensenyament de religió islàmica a diferents centres escolars.

Segons la Ucide, el 90% de l’alumnat musulmà no pot accedir a classes de religió, mentre que el 90% del professorat de religió islàmica està aturat. Hi ha 106 professors per a un total de 362.180 alumnes.

Per nombre d’alumnes musulmans destaquen les províncies de Barcelona i Madrid, seguides de Múrcia, que no compta amb cap professor de religió musulmana. Tampoc compten amb professors de religió musulmana Cantàbria, Astúries, Galícia, Múrcia i Navarra. Respecte a les xifres relatives als serveis religiosos islàmics, el 12% de les comunitats islàmiques no disposa d’oratori.