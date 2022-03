Exactament, vint-i-set anys del meu article al Diari de Girona, els dissabtes, a la pàgina de Religió. Llarg temps de ser un tros de Diari, de sentir-me vinculat a un món de professionals que han «patit» el Diari, que es va convertint, al llarg dels anys, en una espècie de casa comú. Gràcies a l’ajuda prestada! I vint-i-set anys de lectors, compartint idees, objecte d’efusions que volien ser profundes; de veritats, en el meu cas, de veritats religioses.

Escriure és també descobrir-se a si mateix, treballar una idea i explicar-la. No és vendre-la. És comunicar-la, fer-la passar en una conversa amistosa que enriqueix el que la dona i el que la rep. Es crea una amistat impalpable i un servei en profunditat.

Sempre he tingut en compte aquell principi filosòfic que vaig aprendre als disset anys, al Seminari de Girona, amb el professor de Filosofia, el Dr. Fors. «El Ser, la veritat, el bé i la bellesa convergeixen». És el camí d’un humanisme internacional i universal. El mateix Crist es defineix com a Camí: «Jo sóc el Camí, la Veritat i la Vida». Tots els aspectes d’un humanisme objectiu s’alimenten d’aquestes veritats i de les veritats que hi condueixen.

L’impacte de Crist en la història humana tendeix a produir un equilibri que va més enllà dels valors humans i que els practica. Quin error tan greu tenir por de l’Evangeli i el refús de convertir-lo en camí de vida. Avui, 19 de març, festa de Sant Josep de Nazaret, és la festa de l’home del món més gran en la lleialtat a la Veritat. Tot Ell al servei de Maria, la Mare de Jesús, al servei teu i meu. Mestre del realisme més profund, de la bellesa que sorgeix de l’ànima, de la bondat que li vessa del cor. Sant Josep, Nobel de la lleialtat.

En el dia de la seva festa, m’acomiado, després de vint-i-set anys de col·laboració setmanal, del Diari de Girona, de la Direcció i del personal que el tira endavant, i dels lectors, amb agraïment, amb afecte, amb esperança.