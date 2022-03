Si fa uns dies el pastisser, i més petit dels famosos germans Roca, Jordi Roca era notícia per haver debutat en el Ral·li Costa Brava, avui ho és el seu germà gran Joan. El commemorat xef del restaurant "El Celler de Can Roca" ha sigut la primera persona del món en rebre el Roner20. L'últim model fabricat per International Cooking Concepts (ICC) que commemora el 20è aniversari del llançament del primer Roner, dissenyat i desenvolupat, precisament per Joan Roca.