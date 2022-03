El programa de cribratge de càncer de còlon i recte (PCPCCR) ha permès detectar la malaltia a 323 habitants de la regió sanitària de Girona que es va posar en funcionament l'any 2013. Durant aquests set anys, un total de 10.964 anàlisis han donat positiu i s'han fet 8.296 colonoscòpies als diferents hospitals. Aquestes proves han permès la detecció precoç de la malaltia i l'inici del tractament. El programa es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. El cribratge de la població de cada comarca es completa amb dos anys, moment a partir del qual es torna a convidar als primers participants i, així, cada dos anys es completen el que s'anomenen rondes.

El darrer any s'han detectat 42 càncers, xifra que representa una taxa d'1,12 per cada mil persones cribrades. El nombre de participants representa el 36,43% del conjunt de la població diana, un total de 102.798 habitants de 50 a 69 anys. La comarca de la Garrotxa és la que ha comptat amb el percentatge de participació més alt, del 48,23%, seguida del Ripollès (46,49%), el Baix Empordà (38,75%), Gironès-Selva Interior-Pla de l'Estany (36,25%), l'Alt Empordà (34,79%), l'Alt Maresme (33,58) i la Selva Marítima (29,25%).

Aquest 31 de març se celebra el Dia Mundial del Càncer de Còlon, jornada en què anualment es fa una crida a la prevenció de la malaltia a través de la participació en el Programa. El PDPCCR es va començar a implantar a la demarcació l'any 2013 per la comarca del Baix Empordà. Durant l'any 2015 es va anar introduint progressivament a tota la regió Sanitària, primer a la Garrotxa i al Ripollès i uns mesos més tard es va estendre a la resta de la demarcació, de manera que a finals de 2017 es va completar la implantació arreu del territori.

Al país, la supervivència del càncer de còlon ha millorat en els darrers 15 anys a causa dels avenços en el tractament. Si el càncer es diagnostica abans que s'hagi estès més enllà de l'intestí, la possibilitat de sobreviure als cinc anys supera el 90%. No obstant això, més del 50% dels càncers de còlon que es diagnostiquen es troben en fases avançades, fet que redueix les possibilitats de supervivència al cap de cinc anys. És per això que la detecció precoç ofereix la possibilitat de reduir el nombre de persones que moren cada any per aquest càncer.

El risc de tenir la malaltia també es redueix amb el seguiment d'hàbits saludables, especialment a través d'una alimentació rica en fibres, reduint l'obesitat, fent activitat física de manera habitual i evitant el consum de tabac i alcohol.