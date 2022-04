Els advocats catalans demanen més coordinació amb administracions i entitats socials per combatre el tràfic de persones amb finalitats d'explotació, sobretot en aquests moments d'arribada de refugiats d'Ucraïna en una situació de "vulnerabilitat extrema". El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, ha situat la detecció precoç com a "clau" per evitar que dones i nens desplaçats per la guerra caiguin en mans de màfies. El Col·legi d'Advocats de Girona ha acollit una jornada sobre el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual, laboral i mendicitat. Els advocats reclamen, també, un impuls decidit per comptar amb una llei integral.

El Consell de l'Advocacia Catalana alerta que el tràfic d'éssers humans és una "xacra" i una forma "d'esclavatge modern" equiparable al tràfic de drogues o d'armes a escala internacional. Una situació que es veu agreujada quan augmenten els desplaçats i refugiats per una guerra, com passa ara amb la invasió russa a Ucraïna. Per això, han organitzat unes jornades per contribuir a fer visible i revertir aquesta situació que afecta persones en situació de "vulnerabilitat extrema" i que tenen més risc de convertir-se en víctimes de màfies que es dediquen a l'explotació sexual, laboral o a la mendicitat.

El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, ha alertat que la Creu Roja, a través del pla de combatre aquestes màfies, ja ha començat a detectar possibles casos de tràfic de persones a Catalunya i que, per això, cal augmentar la coordinació amb les administracions, policies i les organitzacions implicades en l'acollida dels refugiats per fer una detecció precoç que ho eviti. L'objectiu és teixir aliances per fer aflorar els casos i que els advocats també tinguin la formació necessària per poder abordar aquesta situació i saber quines opcions tenen les víctimes per trobar resposta a les necessitats.

En aquest sentit, Puig ha demanat més mecanismes de protecció per als desplaçats que arriben als centres d'atenció als refugiats habilitats a Catalunya i una major coordinació amb els col·legis d'advocats per aplicar la directiva europea de protecció temporal que els permet tenir permís de treball i residència.

Per al president del Consell els fluxos d'entrada massiva de refugiats són "caldo de cultiu" per a les màfies que s'aprofiten de situacions de vulnerabilitat: "No podem estalviar esforços per protegir aquestes persones". Puig ha posat a disposició de les administracions i les entitats socials els recursos del catorze col·legis "per plantar cara a les xarxes d'explotació" a través de la coordinació i de més eines de protecció.

"Apostem perquè les persones refugiades rebin una atenció integral que inclogui també suport legal, no només reactiu en cas de necessitat, sinó sobretot preventiu”, ha afegit. Així, el president dels advocats catalans reclama que s'impulsi decididament la llei integral contra el tràfic d'éssers humans. Una llei que, segons va comunicar dimarts el Ministeri de Justícia, avança després que la ministra Pilar Llop aprovés l'ordre ministerial que constitueix una secció especial de la Comissió General de Codificació per a la seva elaboració.

La inauguració de la jornada al Col·legi d'Advocats de Girona ha comptat amb la presència de la directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes de la Generalitat, Laia Rosich, i el director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans de la Generalitat, Adam Majó. Rosich ha detallat que, fins ara, la legislació havia posat el focus en les conseqüències jurídiques del tràfic de persones amb finalitat d'explotació, però que ara la Generalitat està treballant decididament en l'elaboració d'una estratègia interdepartamental que posi el focus en les víctimes i en tota la xarxa per garantir-ne l'atenció, reparació i integració, també des d'una perspectiva feminista.

De fet, a la inauguració també han reclamat deixar de victimitzar les víctimes –com ara amb sancions o per incomplir la llei d'estrangeria- i que s'actuï per fer entendre als demandants d'aquests serveis que s'aprofiten de situacions de pobresa, de vulnerabilitat o, fins i tot, de víctimes forçades a l'explotació.