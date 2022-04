Els 3 Dies Trial Santigosa de Sant Joan de les Abadesses, una de les proves referents i pioneres en el món del trial, celebrarà aquesta Setmana Santa la seva cinquantena edició. El Moto Club Abadesses, organitzadors de la prova, han estat treballant intensament per fer que aquesta sigui una edició inoblidable, a més de confirmar la tornada a la normalitat després d’haver de suspendre el trial l'any 2020 i d’haver-lo d’ajornar el 2021 fins al mes d’octubre, en uns 3DTS que no varen poder comptar amb molts pilots internacionals habituals.

A banda de la competició, les inscripcions de la qual es varen haver de tancar en pocs minuts, el dissabte 9 d'abril, una setmana abans, ja es començaran a escalfar els motors amb la presentació d'un llibre, d'un documental i una exposició al Palau de l’Abadia, que es podrà visitar fins al 24 d'abril.

El dijous 14 d'abril, coincidint amb l’arribada dels participants i les participants a la prova, es farà la benvinguda a la 50a edició amb l’enlairament en globus aerostàtic durant les verificacions, al voltant del Pavelló Municipal d’Esports, que permet tenir una vista de la vila i del seu entorn amb una perspectiva única. La jornada comptarà amb l’ambientació musical de Limonetty.

Dissabte 16 d'abril hi haurà l'habitual exhibició espectacular dels pilots oficials de Montesa-Honda, Toni Bou i Gabriel Marcelli a l'aparcament de Can Crehuet. A la tarda, es projectarà el documental 3 Dies Trial Santigosa. 50 anys al Teatre Centre, seguit d'un refrigeri.

Pilots, organitzadors i controls, en un documental que repassa la història

El Santigosa va néixer el 1970 amb un trial d’un dia impulsat per tres amics -Oriol Guixà, Jordi Permanyer i Miquel Canal- però ràpidament va involucrar un gran nombre de nois i noies de Sant Joan de les Abadesses que el 1972 van fer realitat els primers 3 Dies Trial Santigosa, inspirats amb els Sis Dies d’Escòcia. A mitjans de la dècada dels setanta els 3DTS van esdevenir un referent internacional amb la participació dels millors pilots del món, que van ajudar a fer créixer el mite de ser una de les proves més dures i exigents del planeta. Al llarg de cinc dècades, Santigosa ha vist néixer i créixer grans estrelles d’aquest esport com Doug Lampkin, Toni Bou o Laia Sanz.

El documental 3 Dies Trial Santigosa. 50 anys repassa la història de la prova gràcies al testimoni de fins a vint-i-set persones que han estat involucrades en l’organització o hi han participat. És una iniciativa del Moto Club Abadesses, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, i ha estat dirigit per Eduard Miguel i Norbe Fernández, i realitzat per Goita! Audiovisuals i Nor-B Produccions Audiovisuals.