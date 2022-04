L’església parroquial de Santa Coloma de Farners acollirà aquest diumenge, a partir de les sis de la tarda, el seu concert de Pasqua, que portarà per títol Música per la Pau. Les actuacions aniran a càrrec de Silvia Castillo (orgue) i Vitalii Karpov (violí i viola), que interpretaran peces d’Albioni, Berg, Telemann, Frescobaldi, Pachelbel i Vivaldi. També hi haurà comentaris a càrrec del compositor Sergio Fidemraizer. L’entrada serà de taquilla inversa, és a dir, la voluntat.