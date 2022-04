Mossèn Carles Mundet ha publicat el seu segon llibre, Retalls i serrells/Flecos y retales, escrit durnat el confinament i al llarg del qual reflexiona sobre diferents episodis de la seva vida. Es tracta, tanmateix, d’un llibre solidari, ja que tots els seus beneficis aniran a parar a l’ONG d’origen blanenc Kuwonku, que treballa a Gàmbia. El volum, que ja es va presentar a Blanes al desembre, es presentarà a Girona el dijous 21 d’abril a les set de la tarda, a la Fundació Valvi.

Segons explica Mundet, el llibre és un recull d’articles que són «petites reflexions autobiogràfiques» sobre diferents episodis de la seva vida: des de la casa pairal de la seva àvia -Can Tarrés de Gualta-, l’experiència de viure en una família nombrosa -ja que a casa seva eren nou germans- o les seves ties, les «ties Mundet»-, fins a qüestions més directament relacionades amb la religió, com records del seminari, la decisió de convertir-se en capellà o el capítol titulat El bes del papa Francesc. Mundet ha decidit escriure el llibre en català i en castellà per tal que el puguin entendre també els seus amics americans, ja que va exercir durant vuit anys al Perú, un al Canadà i sis als Estats Units.

La idea d’escriure el llibre va sorgir al principi del confinament, que va passar a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla, on resideix. «Ens va venir una metgessa i ens va explicar que tot això de la Covid anava de debò, que estaríem confinats i no podríem sortir.. jo em vaig preguntar què faria tancat en una habitació, i veient que aniria per llarg, vaig decidir posar-me a escriure, per no haver d’acabar al psicòleg», explica Mundet.

I com a resultat en va sortir aquest llibre, que s’ha convertit en solidari. Tots els beneficis que s’obtinguin de la venda d’exemplars -val quinze euros- es destinaran a l’ONG Kuwonku, nascuda d’una parella de Blanes, Pere Gual i Roser Bitlloch, que des de fa temps fa tasques de cooperació amb Gàmbia. Mundet va coincidir amb aquesta parella a Blanes, on va viure deu anys, ja que eren els seus veïns. Segons explica, tots dos havien exercit de pagesos, i quan es van jubilar van anar a visitar Gàmbia animats per un dels seus treballadors. Un cop van ser al país africà, van veure que tenien molt a aportar-hi, de manera que hi van començar a treballar, amb l’ajut d’una xarxa de col·laboradors. Per exemple, Mundet recorda que una de les primeres coses que van fer va ser construir un pou i un abeurador per a les vaques, ja que fins llavors no en tenien i a l’estiu els animals havien de fer fins a vint quilòmetres d’anada i vint més de tornada per poder anar a beure aigua. Des de llavors han anat desenvolupant diferents projectes, sempre amb l’objectiu de millorar les vides dels habitants de la zona per tal que els joves s’hi quedin a viure i no hagin d’emigrar. El propi Mundet va viatjar-hi una vegada i va poder veure en directe la seva tasca.

De fet, Pere Gual i Roser Bitlloch participaran també en la presentació del llibre el dia 21 a Girona, i mostraran imatges dels seus projectes a Gàmbia. Mentrestant, Mundet ja ha començat a preparar el seu tercer llibre, que en aquest cas reflexionarà sobre qüestions actuals.