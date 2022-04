La Generalitat ha obert una convocatòria de subvencions per a millores en locals destinats a centres de culte. L’objectiu d’aquestes ajudes és la millora de les condicions materials tècniques de seguretat i d’higiene, així com evitar que produeixin molèsties a terceres persones.

Tot i que se’n poden beneficiar totes les entitats inscrites en el Registre d’entitats religioses, es prioritzaran els locals situats en entorns de rendes més baixes, centres que no hagin rebut anteriorment cap subvenció pública per a l’adequació com a centre de culte i els projectes que incideixin en qüestions bàsiques de seguretat i salubritat. A més, es valorarà l’abast del projecte i la justificació que cal fer les obres per ajustar-se a la normativa vigent.

L’import de la convocatòria és d’un milió d’euros, dels quals la meitat es distribuiran aquest 2022 i la resta es repartiran al llarg de 2023.