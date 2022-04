La nit de Pasqua, durant la vetlla, després de beneir el foc nou, d’encendre el ciri pasqual i, amb la seva llum, els ciris que portem a les mans, es proclama el pregó pasqual o l’anunci de la Pasqua. És un càntic d’una gran bellesa i profunditat que, amb imatges eloqüents i continguts bíblics, proclama la resurrecció de Crist i les seves conseqüències per a cada persona i per a la humanitat.

Anoto alguns fragments d’aquest pregó:

«Aquesta és la nit en què Crist, trencant els lligams de la mort, ha pujat victoriós dels inferns.

Què n’hauríem tret d’haver nascut, si no hi hagués redempció?

Aquesta nit santa i poderosa allunya el pecat, renta les culpes, fa innocents els caiguts, torna l’alegria als entristits, dissipa els odis, restableix la concòrdia, converteix les nacions.

Oh, nit realment benaurada, que uneix el cel i la terra, nit en què l’home retroba Déu».

Aquestes expressions serveixen per comprendre i viure la resurrecció de Jesús, la seva Pasqua i l’impacte que té per a tots i cadascun de nosaltres.

Hem contemplat Crist en la seva vida, la seva passió i creu, i ara ens cal principalment creure i participar en la seva resurrecció.

No oblidem que creiem en Crist mort i ressuscitat. La resurrecció és la pedra de toc i el fonament de la nostra fe. Ens passa sovint que, fins i tot d’una manera inconscient, la nostra fe en Jesús s’atura en la seva mort, després d’admirar la seva vida, però no acaba d’assumir la seva resurrecció i el que significa per a la nostra vida concreta, per a la humanitat i la seva història.

Ens cal viure certament que en Crist s’han unit cel i terra, que l’home retroba Déu, que hi ha redempció, que les culpes són perdonades; que els caiguts són aixecats; els entristits, plens de joia; són arraconats els odis i restablerta la concòrdia. Exultin de joia tots els àngels del cel, exultin els ministres de Déu [...] (extret del Full Parroquial).

Últim article pòstum de Francesc Pardo publicat al Full Parroquial