L’església de Santa Maria dels Turers de Banyoles va acollir dijous la presentació del llibre Iconografia religiosa del Pla de l’Estany, escrit per Jordi Galofré, Josep M. Massip i Miquel Rustullet. Segons explica aquest darrer autor, el volum repassa, de forma detallada, l’interior dels temples de la comarca per donar a conèixer les imatges, retaules, pintures, piques baptismals, vitralls, sagraris, creus processionals i tots els altres elements que contenen. En la presentació hi van participar també el rector de Santa Maria, Ramon Pijuan, i Jordi Font, rector de Fontcoberta i del seminari.

Segons assenyala Rustullet, aquest llibre vol ser una «guia singular», ja que fins ara s’havien escrit llibres i publicacions relacionades amb l’arquitectura, però el que no s’havia fet mai era parlar del contingut que hi ha a l’interior d’aquestes esglésies.

Un procés de tres anys

Per tal d’elaborar el volum, els tres autors han visitat -més d’una vegada- les diverses esglésies de la comarca: «Tant les grosses com les petites, les que són més importants i les que menys», concreta Rustullet. A partir d’aquí han descrit, amb el màxim de detall possible i també a través d’imatges, tot el contingut que hi han trobat. El llibre s’estructura a partir dels onze municipis de la comarca per ordre alfabètic, i a dins de cada municipi es poden trobar les diferents esglésies que hi ha. En total, la feina els ha portat tres anys, ja que un cop escrit van tornar a entrar a totes les esglésies per assegurar-se que tot el contingut fos correctes.

Pel que fa als estils de l’iconografia al Pla de l’Estany, Rustullet explica que la Guerra Civil va suposar la destrucció de la majoria d’imatges que hi havia en aquestes esglésies, de manera que la majoria de les que s’hi poden veure actualment són posteriors a l’any 1939, seriades als tallers d’Olot. Segons indica Rustullet, moltes d’elles no tenen un valor artístic destacable, però sí que tenen un valor sentimental: «Són el testimoni d’una devoció popular que ha marcat la vida i els costums dels nostres pobles i, durant segles, ha format part de la nostra història», assenyala.

Així doncs, el llibre vol deixar «testimoni d’aquest patrimoni cultural i espiritual de la comarca, i que ajudi els nostres conciutadans a prendre consciència d’un valor que cal salvaguardar», indiquen els autors.

El volum, de 280 pàgines, està ple d’imatges i també inclou un vocabulari de termes litúrgics i religiosos, així com unes notes sobre les advocacions religioses que tenen presència a la comarca.

Finalment, Rustullet també destaca l’ajuda que han rebut de tots els rectors de les esglésies de la comarca, i de la col·laboració que han tingut per part del Bisbat, que han facilitat informació i accés als temples.