La Jornada mundial de pregària per les vocacions i les vocacions natives ens vol ajudar a no perdre la dimensió missionera de l’Església, subratllant la importància de les esglésies locals i la necessitat que tinguin vocacions pròpies que mostrin la vitalitat de la seva vida cristi ana. Enguany, el lema triat ha estat: «Deixa la teva petjada, sigues testimoni», que ens vol servir per subratllar una triple dimensió.

En primer lloc, vol ser una in- vitació a tots els joves a dei xar la seva petjada en el món. Una petjada marcada per un testimoni de vida que parli de l’Amor. Però no un amor qualsevol, sinó un Amor dirigit cap a Déu i cap als germans. Es tracta, doncs, de saber que no som espectadors passius de la història, sinó que Déu ens demana ser-ne els protagonistes, a partir del seguiment de Jesús.

Per això, la segona dimensió subratllada és una invitació a descobrir la petjada que han deixat en nosaltres els testimonis de fe que hem anat trobant en el camí. Persones que, per la seva autenticitat, per la seva fidelitat a l’evangeli i per la seva coherència de vida, ens han mostrat que era possible viure l’ideal de Jesús.

I, finalment, la tercera dimensió és una crida a ser nosaltres mateixos testimonis, que vol dir mostrar en nosaltres la petjada que ha deixat la trobada personal amb el Crist. Una trobada que ha de canviar la teva vida i que t’ha d’ajudar a fer-te la pregunta més important de la teva existència: què vol Déu de mi?

Per això, aquesta jornada va dirigida principalment als joves, perquè són ells els qui hauran d’aprendre a discernir la crida que Déu els fa, però també és una crida als adults per veure si el nostre testimoni és estímul de vocacions, i si la nostra vida parteix d’una trobada personal amb Jesús que dona vida al nostre voltant.

Tot això és el que intenta fer la Delegació de Pastoral Vocacional del nostre Bisbat [...] (extret del Full Parroquial).