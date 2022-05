Amics de l’Art Romànic, societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, organitza, des de dijous i fins avui, un congrés dedicat al mil·lenari de la consagració de l’església del monestir de Sant Pere de Rodes, que va tenir lloc l’any 1022. La directora científica del congrés, la doctora Francesca Español, subratlla que Sant Pere de Rodes no només va ser un dels monestirs més importants de Catalunya en la seva època, sinó que, a nivell arquitectònic, l’església «és un edifici de gran categoria i singularitat».

El congrés porta per títol L’altar de l’apòstol. Mil·lenari de Sant Pere de Rodes (1022-2022). Les dues primeres jornades es van celebrar a Barcelona, mentre que avui els participants es traslladaran fins a Sant Pere de Rodes.

L’estructura de l’església, així com l’escultura monumental que la complementa -al contrari, per exemple, d’altres esglésies com Sant Vicenç de Cardona, molt més minimalista-, són «testimonis de la seva singularitat dins del panorama de l’aquitectura catalana contemporània», assenyalen els organitzadors. «Hi ha un desplegament molt important en forma de capitells i altres ornaments, fet que el converteix en un edifici únic en el seu període. Això obliga a reflexionar sobre els motius», explica Español.

És per això que el congrés s’ha organitzat per «celebrar» aquest edifici,tot revisant els seus principals elements constructius i confrontant-los amb els privatius de l’arquitectura que van prendre forma a la resta de reialmes cristians peninsulars. «Més enllà de veure per què Sant Pere de Rodes és un edifici tan original, cal veure què pasa a la resta de la península durant el mateix període històric i veure de quina manera l’edifici s’hi emparenta o segueix essent excepcional», assenyala Español.

Després dels dos dies de ponències a Barcelona, on s’han analitzat diversos aspectes de l’arquitectura del monestir, avui la doctora Anna Maria Puig Griessenberger oferirà la ponència El monestir de Sant Pere des dels fonaments. Evolució d’un complex arquitectònic complex. A dos quarts de dotze es farà una visita al monestir a càrrec de Max Pérez.