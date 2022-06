Torna el Som Valors a la Garrotxa, un torneig de futbol educatiu per infants de 5è i 6è de primària que té l’objectiu de reivindicar els valors positius de l’esport a través d’una metodologia on aquests valors tenen més importància que els gols. Serà el dia 12 de juny als camps de l’Escola Futbol Garrotxa, entitat que enguany celebra el seu 40è aniversari. El torneig començarà a les 9h del matí i finalitzarà a les 18h amb l’entrega de premis, i està obert a tot l’alumnat de cicle superior de les escoles de la Garrotxa que vulguin participar-hi.

El Som Valors és un projecte de Somara Associació, una entitat olotina sense ànim de lucre que treballa l’educació en valors mitjançant l’esport i el lleure entre infants i joves de Catalunya i Gàmbia. L’objectiu del projecte és crear un esdeveniment que fomen ti la inclusió i cohesió dels infants de la comarca utilitzant l’esport com a eina socioeducativa. És per això que s’ha adoptat una normativa i funcionament on no guanyen els equips més dotats futbolísticament, sinó que es valoren més altres aspectes com l’actitud, el respecte, el treball en equip i la igualtat de gènere.

El torneig utilitza el sistema convencional de futbol 7 però amb algunes diferències:

- El sistema de puntuació. Cada equip pot aconseguir fins a 6 punts per partit en funció de: 1 punt si s’és equip mixte, 2 punts per l’equip que marqui més gols, i fins a 3 punts si es compleix bona actitud i comportament.

- La supervisió de dos àrbitres per partit. En cada camp hi ha un àrbitre que controla el joc, i un altre a la banqueta que es fixa en el joc net i l’actitud dels equips.

- L’absència d’entrenadors per tal de dotar d’autonomia i responsabilitat als participants.

- Abans i després de cada partit totes i tots els jugadors han de donar les mans a l’equip contrari i a l’àrbitre

Aquesta serà la segona vegada que es realitzarà el Som Valors a la Garrotxa, en l’anterior edició hi van participar més de 600 infants de 20 escoles de la Garrotxa, i va ser una jornada lúdica i educativa.